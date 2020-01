“Punizione ingiusta” per un dipendente comunale

Sant’Agata Militello – Sanzione annullata per un dipendente comunale, S. S., risultato assente alla visita fiscale domiciliare, era a visita dallo specialista.

L’ha decretato Il giudice del lavoro del Tribunale di Patti, Fabio Licata, che ha accolto il ricorso presentato da un dipendente del Comune di Sant’Agata Militello, 47 anni , portatore di invalidità civile, assistito dall’avvocato Antonio Araca (nella foto).

S. S. aveva ricevuto una sanzione disciplinare nel marzo 2018 perché era stato trovato assente alla visita fiscale domiciliare. Il provvedimento impugnato del dipendente, rappresentato in giudizio dall’avvocato Antonio Araca, imponeva al lavoratore la decadenza per intero dal diritto a qualsiasi trattamento economico per 10 giorni, riferiti al periodo tra il 14 e il 23 novembre 2017, ed al 50% per altri 10 giorni, dal 24 novembre al 3 dicembre 2017. La sanzione gli era stata applicata poiché il lavoratore, invalido civile al 78%, non si era reso reperibile alla visita domiciliare richiesta dall’Inps.

Nell’ambito del procedimento disciplinare interno instaurato a suo carico, poi, il 47enne aveva giustificato l’assenza spiegando di trovarsi in quell’occasione presso lo studio del proprio medico specialista che, tuttavia, non l’aveva potuto ricevere, nonostante la visita già programmata, a causa di un altro impegno di natura professionale. Spiegazione peraltro confermata dallo stesso medico .Per tali motivazioni, il giudice ha accolto il ricorso dell’avvocato Antonio Araca, “per l’infondatezza nel merito dei motivi alla base della sanzione irrogata, annullando la sanzione disciplinare della decadenza dal diritto al trattamento economico ed ordinando al Comune di Sant’Agata Militello, rappresentato dall’avvocato Mauro Scaffidi, la restituzione dei relativi giorni di paga al lavoratore”.

L’ente comunale è stato quindi condannato anche al pagamento delle spese d giudizio quantificate in 4.766,00 euro, oltre iva e spese generali. Rigettata invece la richiesta di risarcimento danni per 20 mila euro avanzata dal lavoratore stesso.

