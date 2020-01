L’astronauta Luca Parmitano omaggia la “sua” Sicilia con cartoline mozzafiato dallo spazio

Sicilia – L’astronauta catanese Luca Parmitano, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), attualmente in missione nello spazio, è il primo italiano (e il terzo europeo) al comando della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

AstroLuca durante le sue passeggiate spaziali che servono ad eseguire esperimenti volti a preparare l’uomo ai lunghi viaggi verso la Luna e Marte, è solito omaggiare la sua regione d’origine con delle foto, che una volta postate dallo stesso su twitter e facebook vengono condivise da tantissime persone, tanto è la bellezza delle immagini, immortalate da un punto di vista riservato a pochissime persone. E tra i suoi scatti preferiti c’è sicuramente l’amata Sicilia: così poche ore fa il Comandante della Stazione Spaziale non ha resistito e ci ha omaggiato di un’altra istantanea dallo spazio dedicata alla sua terra natia; infatti nell’immagine appare l’Etna in tutta la sua maestosità, reso bianco dalla fitta coltre di neve, postando lo scatto su FB con una breve ma nostalgica didascalia: “Paesaggi invernali: Etna coperta di bianco, una immagine che mi porta sempre indietro nel tempo”.

Ma, certamente, non è la prima volta che Parmitano fotografa la sua regione, recentemente in una delle foto ha fatto capolino una bandiera della Sicilia, con la Trinacria ben in vista e gli inconfondibili colori rosso e giallo. Sul braccio dell’astronauta, infatti, si vede un’immagine che ritrae la bandiera: un dettaglio che non poteva sfuggire ai suoi attentissimi ammiratori, tra i quali ci sono molti siciliani.

E come non ricordare, tra le cartoline che quasi giornalmente pubblica, la foto dello scorso 19 agosto, quando l’astronauta italiano ha pubblicato uno spettacolare scatto che mostrava un gagliardetto della Regione Sicilia innanzi a una finestra della Stazione Spaziale Internazionale, con sullo sfondo la magnifica curvatura della Terra. Come scritto, allora, da AstroLuca, nato a Paternò, si è trattato di un omaggio alla sua terra e ai suoi amici.

Luca Parmitano, certamente, è un simbolo dell’intera Italia, conosciuto in tutto il mondo, come affermato, nel messaggio di fine anno, dallo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la scelta di portare con sé la bandiera ha reso ancora più orgogliosi i tanti siciliani che lo seguono ogni giorno, alzando gli occhi al cielo.

