Incidente Torrenova. Trasportavano oltre un chilo di marijuana. Forzano posto di blocco

Torrenova – Forzano un posto di blocco ed impattano con un’altra vettura. Trasportavano droga, oltre un chilo di marijuana.

Due giovani a bordo di un’auto si sono scontrati con un altro veicolo all’altezza della chiesa di Torrenova, in via Meli , per sfuggire ad un posto di blocco dei carabinieri di Sant’Agata Militello, al comando del maggiore Marco Prosperi, sul luogo dell’incidente.

Uno è stato subito fermato, l’altro giovane , entrambi sono santagatesi, è scappato, ma è stato bloccato dai militari.

Sull’autovettura i due trasportavano droga, del tipo marijuana, per in quantitativo pari a 1,05 kg, presumibilmente da immettere nel mercato dello spaccio.

I due fermati sono un 46enne di Sant’Agata di Militello e un 37enne di Alcara Li Fusi.

Sant'Agata M.llo