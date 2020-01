Gatto seviziato ed ucciso con petardi. Presentata denuncia, indagano i carabinieri 

Acquedolci – Un atto turpe ai danni di un animale indifeso che tutta la collettività ha condannato aspramente, tanto da indurre un cittadino a presentare denuncia contro ignoti alla locale stazione dei carabinieri, al comando del maresciallo Salvatore Porracciolo.

La triste vicenda risale al 4 gennaio scorso , quando più persone, ancora da identificare, si presume comunque siano giovani, avrebbero inseguito per futili motivi il gatto, lanciandogli contro petardi, costringendo l’animale a rifugiarsi dietro la ruota di un camion parcheggiato per poi colpirlo reitetamente fino a farlo morire.

Un gesto di inaudita ferocia e crudeltà gratuita, forse attuata al solo scopo di divertirsi, infierendo sull’animale randagio. Il fatto si è verificato ad Acquedolci , in via Vittime della Guerra. Un sadico gioco o un inquietante e squallido passatempo, culminato con la morte di un animale indifeso che ha indotto un cittadino, con un alto senso civico, prima a chiamare il 112 e poi a denunciare la ferocia dello scempio alla Stazione locale dei carabinieri,nella speranza che tale ferocia non resti impuninita.

Nella foto il gatto seviziato

Acquedolci