La cantante Aurora Mannelli vince il Bimbo D’Oro 2020 – Le Foto

Piraino – Grande successo di pubblico per il talent “il Bimbo D’oro” svoltosi giovedì 9 gennaio presso il Palacultura “Don Pino Puglisi” di Gliaca di Piraino.

Tante persone hanno seguito con il fiato sospeso le esibizioni dei piccoli concorrenti che si sono susseguite durante lo spettacolo. Sono state tre ore di assoluto varietà, impreziosito da pregevoli esibizioni, che ha lasciato tutti piacevolmente colpiti e soddisfatti dell’organizzazione curata dal direttore artistico, il Mago Salvin.

Al termine delle esibizioni, vincitrice indiscussa è stata Aurora Mannelli, 13enne di Patti, che ha deliziato il pubblico con l’intramontabile brano di Whitney Houston “I Will Always Love You”. Oltre al titolo di bimbo D’Oro 2020, Aurora ha anche portato a casa due premi speciali, assegnati dalla giuria, oltre al primo premio che consisteva in un viaggio per due persone a Mirabilandia.

Al termine della manifestazione il direttore artistico Salvatore Mastrolembo, visibilmente soddisfatto per la riuscita dell’evento che ha superato le più rosee aspettative, ha voluto ringraziare il suo fantastico staff, capeggiato da Lidia Caranna, l’ospite della serata Davide Patti, vincitore del Bimbo D’Oro 2019 e la giuria presieduta dal ballerino e coreografo di fama internazionale Enzo Paolo Turchi.

Piraino