Festa di San Sebastiano, definito il programma

Barcellona – La città si prepara a onorare il Patrono San Sebastiano Martire.

Lunedì 20 gennaio, in Basilica, alle ore 11 si terrà solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Monsignor Cesare De Pietro, Vescovo ausiliario di Messina. Nel pomeriggio, invece, prenderà il via la processione del simulacro del Santo che, lo scorso 6 gennaio, è “sceso” dal posto in cui viene collocato durante tutto l’anno per essere collocato sulla vara. Ma il programma prenderà il via già domani con l’esibizione del coro ouverture alle ore 19.

Martedì Santa Messa con tre comunità alloggio che insistono in città, mercoledì l’unzione degli infermi, giovedì Adorazione per le vocazioni, sabato ricordo del XXV genocidio in Rwanda “Le ferite del genocidio guariscono con la fede e la gratitudine”.

Per le confessioni, i sacerdoti saranno a disposizione ogni giorno dalle 9,30 alle 12 e a dalle 17,30 alle 19. La domenica dalle 10,30 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Barcellona