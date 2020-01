Discarica di Ponente, è stato di calamità. Le dichiarazioni del sindaco Formica

Milazzo – La Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di calamità per l’emergenza creatasi a seguito delle mareggiate che hanno preceduto il giorno di Natale.

Per il sindaco Giovanni Formica si tratta di un atto di fondamentale importanza per consentire l’intervento in tempi celeri sul cumulo di rifiuti presente a Ponente, secondo il percorso condiviso tra le Istituzioni competenti.

“L’Amministrazione ci tiene a precisare – afferma il primo cittadino – di non avere ritardato alcun adempimento e di avere provveduto alla richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale in data 30 dicembre 2019, prima che l’esecutivo Regionale si pronunciasse. È del tutto ovvio che nessuno poteva sapere che quello stesso giorno si sarebbe pronunciato anche l’organo regionale. Questa precisazione – aggiunge Formica – è utile a smorzare l’ennesima, inutile polemica sollevata da qualche consigliere comunale che, essendosi del tutto disinteressato a questa come a tutte le altre questioni di interesse generale, in vista delle elezioni amministrative pensa di conquistare qualche consenso ergendosi a controllore dell’attività della Giunta Municipale pur non avendone la statura e le competenze. Carenze, queste, che avrebbe potuto colmare attraverso un’interlocuzione col Sindaco che, come sempre, non ha nemmeno cercato, perseguendo l’unico obiettivo di dimostrare la propria esistenza attraverso una sortita sui social. Sarebbe il caso che, di fronte a questioni così rilevanti per la salute del nostro territorio, tutti quelli che hanno una responsabilità pubblica collaborassero per la soluzione del problema invece di cercare visibilità per sé. Noi andiamo avanti con determinazione nel convincimento che, su questa vicenda si stiadimostrando che la Sicilia è capace di affrontare e risolvere un’emergenza in tempi più che celeri.”

