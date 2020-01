Lavoratori Dusty in fermento. Tre mesi senza stipendio, avviate le procedure di raffreddamento

Barcellona – Attendono di ricevere gli stipendi di ottobre, novembre e dicembre. Così hanno trascorso il Natale i lavoratori Dusty, addetti alla raccolta dei rifiuti in città.

Non hanno potuto neanche scioperare, per il divieto che vige in determinati periodi dell’anno.

Le loro famiglie sono in palese difficoltà. La CGIL ha intanto fatto sapere che, dallo scorso 7 gennaio, sono partite le procedure di raffreddamento che potrebbero precedere un possibile sciopero generale in futuro.

Intanto pare che il Comune si sia attivato per fare arrivare nelle casse dell’azienda un consistente acconto per consentire di iniziare a pagare gli stipendi.

Barcellona