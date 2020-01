Il torrente Mela ridotto a discarica. Un’altra pattumiera a cielo aperto a pochi passi da quella di ponente.

Milazzo – Il torrente Mela è ridotto a discarica. Quello che dovrebbe essere il letto del torrente e contenere quindi l’eventuale piena di acqua in caso di forti piogge è in realtà invaso da rifiuti di ogni tipo. Divani, barili, valige, televisori e soprattutto plastica. Tanta, tantissima plastica che viene lasciata lì, abbandonata quasi come non fosse un problema che, vuoi o non vuoi, ricade sull’uomo.

L’uomo inquina e sempre l’uomo ne incassa le conseguenze. Il torrente Mela sfocia a Milazzo, nella zona di Ponente, a pochi passi dalla discarica di rifiuti sotterrati emersa grazie alle mareggiate di qualche giorno fa. Accanto quindi a una discarica che sta li, silente, da 40 anni circa, ce n’è un’altra, una vera e propria bomba a orologeria, prontissima ad arrivare in mare alla prossima piena del Mela. Tutti sanno e nessuno vede. E se la discarica di Ponente è frutto di scelte sbagliate degli anni ’70, quella del torrente Mela è frutto delle scelte che l’uomo fa ogni giorno.

Già nell’agosto del 2018 avevamo scritto di una discarica di materiale pericoloso sequestrata nel Torrente Mela. A novembre 2017 avevamo invece parlato dei rifiuti presenti in un altro torrente della zona, il Floripotema.

Ieri si è tenuto un sopralluogo, a cura della Protezione Civile, della Regione e dei rappresentati delle amministrazioni locali, che ha confermato il problema. Il torrente Mela è una vera e propria discarica a cielo aperto. “Gridiamo al disastro ambientale per la discarica abusiva di 50 anni fa sulla spiaggia e ignoriamo che una discarica ancora piú grande che continua a crescere oggi lungo il Torrente Mela! –dichiara il biologo Carmelo Isgrò nella foto scattata con ironia per sensibilizzare sulla delicata questione – Alla prossima piena tutta questa plastica finirà a mare e ce la troveremo sulle nostre spiagge! Se non facciamo subito qualcosa potrò fare questa stessa foto tra qualche mese direttamente in spiaggia!”

Ad intervenire è anche l’ADASC, nella persona del suo presidente Giuseppe Maimone. “Il torrente Mela è stato trasformato in una discarica a cielo aperto ad opera di criminali che continuano a depositare rifiuti di qualsiasi genere sul greto del corso d’acqua –ha dichiarato- e in alcuni casi anche con incendi che comportano emissioni nocive per la salute pubblica. I torrenti necessitano un serio intervento di bonifica per evitare che tutti i rifiuti depositati finiscano in mare con un danno per l’ecosistema Marino e costiero. Invitiamo pertanto il Genio Civile, Autorità competente sul sito, a porre in essere con urgenza tutte le procedure previste per la rimozione dei rifiuti. É altresì necessario potenziare i controlli anche per individuare i responsabili di questo scempio. Lanciamo un appello a tutti i cittadini: diventiamo sentinelle del territorio, segnaliamo chi commette danni ambientali perché abbiamo il dovere civico e morale di tutelare la nostra città e dare un futuro migliore alle future generazioni.”

Milazzo