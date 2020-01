Truffa alla regione, GDF sequestra tre traghetti Caronte&Tourist

Messina – Truffa e frode in pubbliche forniture ai danni della regione. Con queste accuse sono stati sequestrati dalla GDF di Palermo tre traghetti della Caronte&Tourist isole minori per un valore di 3,5 milioni di euro. L’inchiesta è stata condotta dai finanziari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, in collaborazione quelli messinesi, e ha coinvolto oltre alla compagnia di navigazione anche il suo amministratore Sergio La Cava, oltre alla Navigazione Generale Italiana spa che nel 2017 è stata incorporata dalla prima società.

Il sequestro preventivo riguarda le navi “Pace”, “Caronte” e “Ulisse” attualmente impiegate nei collegamenti La Maddalena-Palau, Trapani-Isole Egadi e Palermo-Ustica, somme di denaro, beni mobili ed immobili e quote societarie.

La “Navigazione generale italiana spa” si era aggiudicata il “lotto” Trapani-Isole Egadi nel 2016, nell’ambito del bando di gara indetto dall’assessorato regionale alle Infrastrutture. Un contratto di cinque anni, valore 15,9 milioni di euro, assegnato con un significativo ribasso, a 5,3 milioni. La Regione chiedeva un traghetto ben preciso per la tratta, in modo da consentire a tutti i passeggeri una traversata sicura, anche in caso di mare agitato o di pericolo. Come si legge nel comunicato della Guardia di finanza “rientra nella nozione di persona a mobilità ridotta chiunque abbia una particolare difficoltà nell’uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli”. Le indagini hanno invece messo in risalto “gravi carenze tecniche e strutturali in ragione delle quali non è assolutamente possibile trasportare in sicurezza persone a mobilità ridotta”.

La Capitaneria di porto di Messina aveva già rilevato le irregolarità, concedendo un termine per i lavori di sistemazione. I mezzi sequestrati sono stati affidati ad un amministratore giudiziario.

Come accertato dalla GDF, “la nave “Pace” presenta gravi carenze tecniche e strutturali in ragione delle quali non è assolutamente possibile trasportare in sicurezza persone a mobilità ridotta. Tali difformità (rispetto a quanto previsto sia dalla normativa vigente che dal bando), accertate anche dai competenti organi tecnici nel corso delle periodiche attività ispettive, non sono mai state sanate e, conseguentemente, non avrebbero consentito la partecipazione né, soprattutto, l’aggiudicazione della gara alla N.G.I. S.p.A.”.

“Le indagini hanno altresì consentito di riscontrare l’avvenuto ricorso a sostituzioni irregolari del traghetto designato per la tratta Trapani/Isole Egadi, non autorizzate preventivamente dalla stazione appaltante, ma, soprattutto, avvenute con ulteriori traghetti (“Caronte” e “Ulisse”) anch’essi carenti dei requisiti previsti per il trasporto delle persone a mobilità ridotta. Ulteriori mirate ispezioni delle navi con l’ausilio di ingegneri navali, nominati consulenti tecnici dagli inquirenti, hanno definitivamente confermato l’ipotesi investigativa, sgombrando ogni dubbio circa la assoluta inidoneità di tutti e tre i traghetti e sul conseguente concreto rischio per l’incolumità delle persone a mobilità ridotta. La normativa nazionale vigente, in linea con quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea in tema di aiuti di Stato, al fine di rendere economicamente conveniente l’esecuzione del fondamentale servizio di collegamento di linea, prevede cospicui contributi a beneficio degli aggiudicatari, sulla scorta di una stima del costo di gestione della tratta, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio”.

Messina