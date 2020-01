Nuova illuminazione in contrada Belfiore, ma le arterie periferiche rimangono off limits

Patti – Assegnate le risorse per un nuovo impianto di illuminazione a Belfiore e Mancuso, ma permane il problema dell’impraticabilità della strade comunali di pertinenza metropolitana.

Le contrade Belfiore e Mancuso verranno dotate di un nuovo impianto di illuminazione pubblica. È quanto disposto dall’amministrazione comunale attraverso uno stanziamento di 10mila euro utile all’acquisto e alla posa in opera di alcuni corpi illuminanti a led. Il provvedimento scaturisce da un emendamento votato in Consiglio comunale su proposta dell’esponente di opposizione Filippo Tripoli, che aveva più volte acceso i riflettori sulle condizioni di disagio in cui versano i residenti delle due contrade.

Il rappresentante del gruppo “Patti Futura” era stato anche l’autore di una mozione indirizzata a sindaco, segretario generale e presidente del Consiglio comunale, in cui lamentava «la situazione di impraticabilità delle strade che percorrono le contrade», con particolare riferimento proprio alla mancanza di illuminazione e ai conseguenti rischi per l’incolumità pubblica e privata. Da qui la decisione dell’esecutivo di stanziare alcune somme per l’installazione di un idoneo impianto d’illuminazione in prossimità delle abitazioni situate a Belfiore e Mancuso.

Più complicata, invece, la questione della mancata manutenzione stradale. «Sacrosante – ha più volte ribadito il sindaco Aquino – le lamentele sulle precarie condizioni dell’asfalto; legittime le segnalazioni relative alla scarsa funzionalità del sistema di raccolta delle acque ai bordi delle strade; ineccepibili le osservazioni sulla mancata scerbatura e sulle erbacce che invadono le carreggiate. Ma la competenza su quelle strade non è del comune di Patti, bensì dell’ex Provincia». Da una parte, dunque, le difficoltà della Città metropolitana a garantire un’efficiente gestione delle arterie periferiche, dall’altra l’impossibilità per il Comune di tappare le falle con risorse proprie.

Secondo Tripoli, tuttavia, l’esecutivo pattese dovrebbe agire con maggiore incisività nelle interlocuzioni con i vertici di Palazzo dei Leoni: «Se è vero – afferma il consigliere – che il Comune ha le mani legate per via della competenza metropolitana su parecchie arterie, nessuno vieta all’amministrazione di avviare con gli uffici provinciali un confronto costante e incisivo per la sacrosanta tutela dei diritti dei cittadini pattesi che risiedono nelle frazioni e nelle contrade».

La mancata manutenzione delle arterie provinciali non riguarda esclusivamente le contrade Belfiore e Mancuso. Problemi di viabilità si riscontrano, infatti, anche a San Paolo, Carasi, Mulinello e Provenzani, mentre rimane emblematico il caso della provinciale 120, importante arteria di collegamento tra il centro cittadino e le frazioni di Scarpiglia, Madoro e San Cosimo. A parte sporadici interventi tampone, le condizioni della strada rimangono a dir poco pietose, costringendo i residenti a percorsi alternativi molto più dispendiosi sia in termini di tempo che di denaro. «Da parte nostra – ribadiscono i vertici comunali – abbiamo sollecitato diverse volte l’ex Provincia, chiedendo interventi urgenti di adeguamento delle strade». Eppure, nonostante i ripetuti solleciti, da queste parti gli operai provinciali continuano a rappresentare un miraggio.

