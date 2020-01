Verso il completamento dell’acquedotto nelle contrade Monte e Nocilla

Patti – L’assegnazione di 50mila euro per il completamento dell’acquedotto nelle contrade Monte e Nocilla rappresenta per la giunta Aquino il primo atto amministravo del 2020.

Fornire di acqua corrente tutte le frazioni del territorio pattese, liberando centinaia di utenze dalla “schiavitù” delle autobotti, rimane uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione in carica. «Abbiamo assegnato le risorse e fra un paio di mesi – annuncia il vicesindaco Alessia Bonanno – metteremo in funzione i serbatoi che per mezzo di un sistema a caduta riforniranno di acqua corrente circa cinquanta utenze attraverso il pozzo già trivellato in località Sorrentini».

Dopo i lunghi e complessi interventi a Pizzo dell’Uovo, Piano Vastelli e Moreri, sta dunque per chiudersi il cerchio anche sui lavori di realizzazione della nuova rete idrica destinata a servire le contrade Monte e Nocilla. «Abbiamo già realizzato circa 900 metri di nuova condotta che collegherà le tubazioni all’acquedotto della frazione Sorrentini, in modo da servire a cascata tutte le utenze delle due contrade, liberando – spiega la Bonanno – ben 50 famiglie dalla trentennale dipendenza dalle autobotti e procurando, contestualmente, parecchi risparmi all’ente di Palazzo dell’Aquila».

La nuova rete idrica verrà collegata al pozzo di Sorrentini dopo una variante in corso d’opera, resa necessaria a causa dell’indisponibilità, manifestata dal vicino comune di Montagnareale, a garantire l’alimentazione con risorse idriche proprie. «L’intervento – ricorda il vicesindaco – fa parte di un impegno preso in sede di approvazione del bilancio 2014 e prevede anche la realizzazione di una nuova condotta fognaria».

L’acquedotto delle frazioni torna, dunque, al centro dell’agenda politica locale. L’intervento di realizzazione della nuova condotta a servizio delle contrade Monte e Nocilla fa il paio, infatti, con i recenti lavori di ristrutturazione e rifacimento della rete idrica interna, che attraversa le frazioni situate a est del torrente Timeto. Già completati i primi stralci attraverso la realizzazione di una condotta di circa 3 km dal serbatoio di Pizzo dell’Uovo a quello di contrada Moreri, il ripristino del serbatoio di contrada Iuculano e il suo collegamento con il pozzo scavato nel 2012. Per l’ultimo step serviranno, a conti fatti, circa 740mila euro.

L’obiettivo finale è di portare l’acqua corrente nelle abitazioni attraverso il ripristino delle condotte di Madoro e Scarpiglia e la realizzazione ex novo di due linee a Masseria e Moreri. In questi anni la “rivoluzione idrica”, annunciata dall’esecutivo Aquino già nel 2012, ha senza dubbio registrato risultati significativi, nonostante le oggettive difficoltà economiche a cui l’ente di Palazzo dell’Aquila deve puntualmente far fronte.

