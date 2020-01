Fruizione beni culturali in Sicilia, 2019 da dimenticare per il sito di Tindari

Patti – Il consueto focus dell’Assessorato regionale sulla fruizione dei beni culturali in Sicilia non sorride all’area archeologica di Tindari.

Meno visitatori all’area archeologica di Tindari. Lo dicono i dati relativi agli accessi effettuati durante l’anno appena trascorso, scorrendo i quali salta all’occhio un’evidente flessione negli incassi: 121.765 euro quelli registrati nel 2019, rispetto ai 150.165 euro del 2018. Il dato è ovviamente confermato da una sensibile diminuzione dei visitatori: 34.425 nel 2019 (21.089 paganti e 13.336 gratuiti), rispetto ai 42.645 del 2018 (26.107 paganti e 16.538 gratuiti). A conti fatti sono oltre 8mila gli accessi in meno rispetto all’anno precedente, di cui circa 5mila i paganti.

Trend leggermente più positivo per la Villa Romana, ma solo sul fronte degli introiti: così come Tindari, il sito archeologico di Patti Marina fa registrare meno visitatori complessivi rispetto al 2018, ma risulta in aumento la percentuale dei paganti. Se, infatti, nel 2018 a fronte di 4.504 ingressi furono incassati 5.276 euro, nel 2019 i 3.752 accessi hanno portato nelle casse dell’area archeologica 7.302 euro. Come accennato, a fare la differenza è la percentuale di paganti: 1.031 nel 2018 contro 1.459 nel 2019.

Dopo aver snocciolato numeri e cifre, la generale flessione di visitatori riscontrata in entrambi i siti dovrà spingere gli enti preposti – Assessorato regionale, Soprintendenza, Parco archeologico e Comune – a compiere le dovute riflessioni e ad adottare soluzioni condivise per invertire la rotta. Da parecchi anni si discute di Tindari come dell’attrattore turistico di punta dell’intero hinterland e le iniziative per potenziarne l’appeal non sono di certo mancate. Ma i corposi finanziamenti intercettati per la riqualificazione dell’area archeologica, per l’abbellimento di piazza Quasimodo, per l’aumento della capienza del teatro greco e per l’apertura di nuovi percorsi naturalistici e archeologici rimangono ancora sulla carta, mentre l’iter avviato con la Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia per far dichiarare il sito “Patrimonio dell’Umanità” sembra sia ancora ad uno stato embrionale.

In standby anche il progetto di sistemazione del Parcheggio degli Ulivi, che prevede la realizzazione dei servizi igienici, la modifica della viabilità e l’individuazione, al centro dell’area, di una sorta di viale dello shopping con l’installazione di box in legno dove trasferire gli ambulanti di via mons. Pullano.

Ad oggi la nota positiva è rappresentata dalla recente costituzione del Parco archeologico: ente che si auspica possa fornire nuovo slancio ad uno dei tesori più preziosi dell’intera Sicilia, ma che rispetto ai più gettonati siti regionali si pone ancora a distanze a dir poco abissali. I numeri, del resto, non lasciano spazio a fraintendimenti. Basti pensare che il teatro antico di Taormina ha fatto registrare quasi 900mila visitatori, per un incasso di circa 7,5 milioni di euro. Più di 300mila, invece, i visitatori della Villa del Casale di Piazza Armerina, che incassa quasi 2,5 milioni di euro.

Patti