Il professore Rocco Lamonica vince la II° edizione del Master Natalizio di tennis maschile

Gioiosa Marea – Si è conclusa la II edizione del Master Natalizio di tennis maschile, che si è a Saliceto di Gioiosa Marea. Un torneo che ha riscosso un grande successo per la formula particolare che, ricalcando le rinomate “Atp Finals” di tennis dei grandi campioni della televisione, ha visto confrontarsi i migliori otto atleti del Tennis Club Saliceto.

A darsi battaglia sono stati così i migliori otto tennisti della stagione 2019, in una manifestazione ben organizzata dal Tennis Club Saliceto e seguita con grande attenzione da un folto pubblico di appassionati e non solo. A scrivere il proprio nome nell’albo di questa seconda edizione del 2019, è stato il tennista di Gioiosa Marea Rocco Lamonica che ha messo in campo tutta la sua esperienza, tecnica e volontà per portare a casa una finale molto ostica, ma altrettanto ambita. Nella finalissima Rocco ha avuto la meglio sul tennista pattese Roberto Cicero che ad oggi vanta una classifica fit molto alta di 3.4, in una partita combattuta e ben giocata da entrambi i giocatori.

Ottimo torneo per Lamonica che grazie al suo gioco vario, dal back alla smorzata, ha saputo mettersi alle spalle tutta la concorrenza e ha ben contrastato il gioco esplosivo di Cicero. Una meritata lode va anche a Davide Ceraolo e Gianluigi Sardo Infirri, che hanno raggiunto la semifinale e si sono posizionati al terzo gradino del podio, dimostrando una grande crescita tecnico – tattico.

L’intensa finale si è conclusa con la premiazione alla presenza degli organizzatori della manifestazione. Grande soddisfazione per il presidente del Tennis Club Saliceto A.S.D. Angela Messina, che ha ringraziato tutti i partecipanti per la magica aria natalizia di tennis che hanno portato sui campi di Gioiosa Marea.

Gioiosa Marea