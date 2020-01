Polizia e Guardia costiera trovano 600 panetti di hashish a Capo d’Orlando. Nuovi dettagli

Capo d’Orlando – Un agente del commissariato di polizia paladino Bartolo Triolo ed un uomo della guardia costiera Roberto Santaromita, entrambi di Capo d’Orlando e fuori dal servizio, hanno rinvenuto ben 600 panetti di hashish su terreno di demanio marittimo subito dopo Testa di Monaco in direzione Messina.

Sembra che siano stati avvertiti inizialmente da qualcuno per quello che sembrava un normale intervento su una presunta presenza di zattera di salvataggio sull’arenile. I due, fuori da servizio, si sono recati sul posto ed hanno scoperto la presenza di quasi 40 chilogrammi di sostanza stupefacente ben confezionata su diversi strati di carta da imballaggio.

Un ritrovamento singolare che apre diversi scenari che gli agenti del commissariato di Polizia di Capo d’Orlando, guidati dal dirigente Carmelo Alioto, stanno già cercando di ricostruire.

Ma sorgono numerose domande dopo quanto rinvenuto in zona Santa Carrà soprattutto alla luce di altri grossi quantitativi di hashish ritrovati sulle spiagge siciliane in queste ultime settimane (Ad Agrigento e Castelvetrano) e dai corpi, ancora senza nome, di due sub ritrovati senza vita a Cefalù e Castel di Tusa.

Capo d'Orlando