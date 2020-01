Frana Letojanni, sei imputati a giudizio

Messina – Sono sei gli imputati che vanno a giudizio nel processo per i lavori stradali di limitazione dei danni causati dalla frana dell’ottobre del 2015, che invase il tratto nord dell’autostrada Catania-Messina all’altezza di Letojanni.

Come disposto dal gup di Messina, Maria Militello, compariranno davanti al giudice il prossimo 15 aprile il direttore generale del Cas dell’epoca Salvatore Pirrone, il responsabile dell’Ufficio tecnico Gaspare Sceusa, l’ex funzionario del Cas Antonino Francesco Spitaleri, l’imprenditore Francesco Musumeci, il geologo Giuseppe Torre e l’ingegnere Francesco Crinò, tecnici nominati dall’impresa.

Al centro dell’indagine che portò tre anni fa agli arresti dei Carabinieri ci sono i lavori eseguiti per arginare il fronte franoso. Lavori che la procura ritiene furono eseguiti male, facendo anche lievitare i costi, come dimostrano i fatti il 25 novembre 2016 quando la protezione creata e il materiale di cui era composta si riversò misto a detriti sulla corsia destinata alla circolazione.

La rete si sfaldò facendo arrivare in strada i massi palesando, secondo l’accusa, l’inadeguatezza della maglia metallica. Secondo il gip Eugenio Fiorentino «il Cas consegnò all’impresa Musumeci un mandato in bianco senza fornire alcuna indicazione sul tipo di lavori da effettuare e sui costi da sostenere, senza effettuare alcun tipo di controllo dell’idoneità dell’intera opera ad assicurare effettivamente la messa in sicurezza del tratto autostradale».

