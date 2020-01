Concorso pubblico per assistente sociale a tempo indeterminato a Patti

Patti – E’stato pubblicato l’avviso di concorso pubblico nel comune di Patti, per la procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Assistente Sociale – categoria D – posizione economica D1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Enti Locali – da destinare, a tempo pieno e indeterminato da destinare al I° Settore – Area Affari Generali – Servizi alla Persona.

I candidati dovranno far pervenire la domanda, redatta in carta semplice, indirizzandola al funzionario responsabile del I° Settore – Area Affari Generali – Servizi alla Persona, Piazza Scaffidi n.1, 98066 Patti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando (30 dicembre 2019) sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, sull’Albo Pretorio Online del Comune – Sezione Concorsi e in Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di concorso del sito Internet del comune di Patti, dove troveranno tutte le notizie utili per redigere, in ogni suo dettaglio, la domanda.

Patti