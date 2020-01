Capitale italiana della Cultura 2021: 5 città siciliane candidate

Sicilia – Al via le candidature dei comuni italiani per l’assegnazione del titolo di “Capitale italiana della Cultura”2021. Per la Sicilia sono 5 le potenziali città candidate: Catania, Modica, Palma di Montechiaro, Scicli e Trapani.

Il titolo di “Capitale Italiana della Cultura”, istituito dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del programma artistico-culturale presentato. Negli anni precedenti il titolo è stato assegnato alle Città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018. Parma sarà la Capitale italiana della Cultura per il 2020.

Sono 44 le città candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2021, lo comunica il Mibact segnalando che entro il 2 marzo vanno presentati i dossier di candidature.

La Capitale italiana della Cultura è stata istituita nel 2014 e ha tra gli obiettivi quello di sostenere, incoraggiare e valorizzare l’autonoma capacità progettuale e attuativa delle Città affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l’integrazione, la creatività, l’innovazione, la crescita e lo sviluppo economico.

“Dal 2014 – sottolinea il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini – da quando abbiamo avuto l’idea di istituire anche in Italia il titolo di Capitale della Cultura, ogni edizione ha avuto effetti concreti e positivi sullo sviluppo turistico e sulla fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori e delle città vincitrici”.

Il Mibact ha reso noto l’elenco di tutte le città che hanno presentato la propria candidatura, regione per regione. Riportiamo di seguito l’elenco delle altre candidature presentate:

ABRUZZO: L’Aquila;

BASILICATA: Venosa;

CALABRIA: Tropea;

CAMPANIA: Capaccio Paestum, Castellammare di Stabia, Giffoni Valle Piana, Padula, Procida, Teggiano;

EMILIA ROMAGNA: Ferrara, Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;

FRIULI VENEZIA GIULIA: Pordenone;

LAZIO: Arpino, Cerveteri;

LIGURIA: Genova;

LOMBARDIA: Vigevano;

MARCHE: Ancona, Ascoli Piceno, Fano;

MOLISE: Isernia;

PIEMONTE: Verbania;

PUGLIA: Bari, Barletta, Molfetta, San Severo, Taranto, Trani, Unione Comuni Grecia Salentina;

TOSCANA: Arezzo, Livorno, Pisa, Volterra;

SARDEGNA: Carbonia, San Sperate;

SICILIA: Catania, Modica, Palma di Montechiaro, Scicli, Trapani;

VENETO: Belluno, Feltre, Pieve di Soligo, Verona.

Sicilia