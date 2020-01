Da stella del basket a suora di clausura. Oriana Milazzo diventa Suor Chiara Luce

Alcamo – Oriana è una giovane promessa del basket italiano che a 14 anni si trasferisce ad Alcamo da Agrigento per seguire un sogno, il suo sogno, quello di giocare a pallacanestro. Dopo l’esperienza nelle giovanili della Lazur Catania si trasferisce ad Alcamo nel 2005 per poi passare a Priolo, tornare ad Alcamo nel 2010 e concludere a Pomezia la sua carriera cestistica. Ha fatto parte della nazionale italiana femminile di basket sia Under 18 che Under 20.

Ad Alcamo, la giovane Oriana, inizia a frequentare il monastero di Santa Chiara tutte le domeniche per partecipare alla S. Messa e da quel momento, forse inconsapevolmente, tutto inizia a cambiare. Gli anni passati sui campi di basket, ottenendo ottimi risultati, non riescono a colmare alcuni strani vuoti e quella voglia di donarsi al prossimo che Oriana inizia a sentire.

La scelta di Oriana, come scrive il quotidiano online di Alcamo alqamah.it, quella di farsi suora di clausura, inizia a farsi strada in modo sempre più concreto. Sicuramente non sarà stata una scelta facile, né per lei né per la sua famiglia, ma alla fine il coraggio e la perseveranza di questa giovane donna l’hanno portata verso un percorso di vita inaspettato e, allo stesso tempo, pieno di gioia. Nel giorno della sua consacrazione, quando Oriana legge la formula di rito che le permetterà di consacrare la propria vita a Dio con il nome di suor Chiara Luce, ha un sorriso che le illumina il volto di gioia.

Suor Chiara Luce, con la professione dei voti temporanei, entra al monastero di Santa Chiara ad Alcamo, quello stesso monastero che frequentava anni prima quando era appena una ragazzina e non immaginava minimamente che un giorno quella sarebbe stata la sua nuova casa.

