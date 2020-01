La Sicilia con Palazzolo Acreide protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Dolce e Gabbana

Sicilia – Dolce e Gabbana scelgono ancora la Sicilia. E’ cosa risaputa, infatti, che il duo di stilisti nutre un forte amore per la Sicilia, che in più di un’occasione è diventata set di campagne pubblicitarie, ma anche di grandi eventi, esaltando abiti e accessori. E per lanciare la nuova collezione primavera\estate 2020 Dolce e Gabbana hanno scelto Palazzolo Acreide per raccontare i nuovi abiti della nuova collezione.

Lo splendido centro del Siracusano diventa il perfetto scenario per le creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ma è allo stesso tempo soggetto delle foto del palazzolese Salvo Alibrio che ha ritratto le tre super modelle Bianca Balti, Isabeli Bergossi Fontana e Jessica Stam posare attorno ai monumenti storici e alle bellezze del borgo siciliano.

Le foto, in bianco e nero, esaltano i dettagli e le costruzioni, mentre le modelle diventano una parte integrante di tradizioni e folklore siciliano. Il duo di stilisti nutre un forte amore per la Sicilia, che in più di un’occasione è diventata set di campagne pubblicitarie, ma anche di grandi eventi, esaltando abiti e accessori.

“Immortalata da Salvo Alibrio – si legge sul sito di Dolce e Gabbana – la Campagna ADV ambientata in Sicilia, a Palazzolo Acreide, è realizzata in bianco e nero, rievocando l’atmosfera, i simboli e le tradizioni dell’isola. Esaltato dalla profondità delle inquadrature e dalla saturazione del bicolore, il DNA Dolce&Gabbana emerge dagli scatti della campagna con tutta la storia, i valori e le suggestioni a cui rimanda. Scenari di vita quotidiana sono affiancati a tradizionali momenti di convivialità di paese, divenendo sfondo suggestivo agli abiti della collezione”.

