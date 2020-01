Proposta di matrimonio all’ombra del Colosseo. Roberta e Giuseppe vincono su tutto

Barcellona – Il suo impegno a tutela dei diritti dei disabili è conosciuto in tutto il territorio. Roberta Macrì è stata promotrice di diverse iniziative sociali in tal senso ed ha preso parte a tantissime manifestazioni che sfidano i pregiudizi.

Proprio durante uno di questi eventi, lo scorso 31 dicembre, ha chiesto al suo fidanzato Giuseppe di sposarla. Lo ha fatto in maniera alquanto singolare. Durante un flash mob della Bodypositive catwalk, a Roma davanti al Colosseo, associazione no profit che mira ad aiutare tutte le persone che non riescono ad apprezzare il loro corpo, Roberta ha consegnato un anello molto semplice al suo fidanzato che è rimasto sorpreso mentre le ragazze intorno cantavano “Nient’altro che noi”, la canzone simbolo del loro amore.

“Chi lo ha detto che deve essere l’uomo e non la donna a fare la proposta di matrimonio??? Chi lo ha detto che una persona con disabilità non può amare ed essere amata??? Chi lo ha detto che una donna non può essere bella anche con qualche kg in più??? Chi lo ha detto che una persona con disabilità non può curarsi per sentirsi più bella??? Chi lo ha detto che per fare la proposta di matrimonio bisogna regalare un brillicco??? – ha scritto Roberta sul suo profilo Facebook – Io con un semplice piccolo gesto ho provato a sdoganare tutti questi pregiudizi. “IO” donna con disabilità, con qualche kg in più, in intimo, curata e con un semplice anello ho proposto al mio fidanzato di sposarci. Perché la vita è come ce la creiamo ed io sto provando a crearmela”.

Barcellona