Il Presepe di Via Provinciale vince il concorso “Longi, il Presepe più bello”

Longi – Il concorso “Longi, il Presepe più bello” è stato vinto dal Presepe di Via Provinciale, a seguito di un sondaggio online sulla pagina Facebook “Amministrazione Comunale di Longi” e della votazione della giuria.

Il Presepe di Via Provinciale ha ottenuto 51 punti totali e ha avuto la meglio su altri 4 presepi, realizzati su tutto il territorio comunale.

Il concorso è stato un piccolissimo incentivo simbolico, per stimolare i cittadini a mantenere una tradizione, che da anni contraddistingue il Natale longese.

L’Amministrazione Comunale di Longi ha ringraziato tutti i concorrenti per la partecipazione e il sano spirito di “competizione”, i signori giurati che si sono prestati per la valutazione, e tutti coloro che attivamente hanno partecipato.

Gli altri presepi, che hanno preso parte al concorso “Longi, il presepe più bello“, sono stati: quello di Contrada Crocetta (che si è classificato al secondo posto con 50 punti, un solo punto di ritardo dal vincitore), quello di Via Vittorio Veneto, quello di Via Macello e quello di Via Libertà.