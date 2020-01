L’oroscopo di domenica 12 gennaio 2020

Ariete: domenica propizia per voi nativi del segno grazie, soprattutto, a una configurazione astrale favorevole formata da Marte in angolo benefico. In ambito sentimentale la vostra relazione di coppia raggiungerà punti molto alti, grazie anche a una serie di eventi fortunati

Toro: qualche discussione in merito ad alcuni progetti farà affievolire l’affiatamento di coppia. Con una certa maturità potreste trovare una soluzione, ma dovrete saper rispettare anche le esigenze del partner. I cuori solitari che stanno cercando l’anima gemella devono aprire il cuore se vogliono conquistare qualcuno.

Gemelli: con la Luna nel vostro cielo, la salute e la buona sorte saranno la causa principale dei vostri successi in ogni ambito. Come se non bastasse, Venere in trigono prolungherà tali successi anche dopo che la Luna lascerà il vostro segno.

Cancro: potreste essere un po’ con la testa fra le nuvole. Fortunatamente la Luna nel vostro segno potrebbe aiutarvi parecchio con i vostri impegni e portare un po’ di concentrazione in più.

Leone: gli influssi della Luna in quadratura al vostro segno vi daranno un grande aiuto. Sul fronte sentimentale potrete ritenervi molto soddisfatti della vostra situazione attuale. Ciò nonostante, saranno necessari dei chiarimenti tra voi e la vostra anima gemella.

Vergine: un po’ di stanchezza fisica sarà presente a causa di Marte in opposizione al vostro segno zodiacale. Ciò nonostante la fantasia e la creatività dentro di voi volano, per questo metterete da parte tante idee da realizzare al più presto

Bilancia: una configurazione astrale abbastanza scarsa potrebbe mettervi in difficoltà. In ambito sentimentale faticherete a esprimere chiaramente ciò che sentite nei confronti della vostra anima gemella, causando involontariamente qualche incomprensione o qualche litigio.

Scorpione: le cose non andranno esattamente come da programma. Marte e Giove in opposizione potrebbero causarvi qualche difficoltà a comunicare con il partner. Venere sfavorevole può aumentare la tensione tra voi, facendo scoppiare litigi da piccole discussioni.

Sagittario: ci metterete anima e corpo in quello che farete pur di soddisfare i vostri superiori, anche a costo di lavorare qualche ora in più a casa. In amore godrete di un fascino irresistibile che porterà tanta passione nella vostra relazione di coppia.

Capricorno: buone notizie per voi. In amore basta che vi comportiate al solito per far impazzire il partner, che sicuramente saprà come ricambiare. Al lavoro, intanto, fareste meglio a essere cauti e non fare niente di azzardato.

Acquario: Venere sarà ancora nel vostro cielo e riempirà la giornata con una notevole dose di passione e amore da condividere con la vostra anima gemella. Una grande grinta e tanta energia che vi aiuteranno a superare possibili imprevisti lavorativi.

Pesci: in generale sarà una domenica positiva per voi nativi del segno, potrete contare su novità molto positive sotto ogni ambito. Ciò nonostante, dovrete fare i conti con alcuni imprevisti che potrebbero rallentarvi.