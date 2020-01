L’oroscopo di sabato 11 gennaio 2020

Ariete: La Luna e Marte oggi saranno dalla vostra parte accendendosi con il vostro stesso fuoco. Per questo sentirete subito di aver bisogno dimostrare che qualcosa, nel 2020, possa davvero provare a cambiare.

Toro: Da oggi Urano riparte proprio dal Toro, ricomincia cioè la sua opera di cambiamento e di novità che vi accompagnerà poi fino alla fine dell’estate. Forse avete un po’ paura ma stavolta dovrete fidarti di questa grande energia che trasforma.

Gemelli: Luna e Marte oggi si parleranno per rendere forte e coraggioso il sabato. Avrete voglia e bisogno di dire, di far vedere che vi state davvero impegnando, di non lasciare mai che le vostre azioni passino un po’ inosservate.

Cancro: Potreste non accogliere con troppa convinzione questo ritorno di Urano, semplicemente perché la forza dei cambiamenti vi sfida e in fondo siete timidi. Immaginate però alcuni mesi in cui il cielo vi apra a nuove esperienze o realtà.

Leone: La Luna arriva nel vostro segno e vi porta grande energia. E lo fa proprio oggi, proprio mentre Urano muove i suoi primi passi verso l’energia dei cambiamenti. Fidatevi di un futuro che ha voglia e bisogno di cambiare un po’.

Vergine: Mercurio oscilla tra l’essere nascosto e vivere invece ciò che vuole, tra un Sole che lo copre e un Saturno che lo spinge a esprimersi di più. E voi sarete come lui, in bilico, desiderosi però di dare un senso a questo presente. Basterà la convinzione per accettare.

Bilancia: Mentre Venere indugia e indulge abitando sempre nella leggerezza dell’aria, ecco che Marte e la Luna accenderanno invece nuove passioni, desideri importanti e il bisogno di stare più vicini a chi amate. Qualcuno, da questo momento, proverà a cambiare, a migliorarsi.

Scorpione: Urano è sempre lì davanti. Ma oggi è speciale, perché da questo momento riparte, ritrova lo slancio e il coraggio per funzionare, per agire verso una realtà che deve più o meno evolvere.

Sagittario: Marte è felice di essere nel vostro segno, e oggi riceverà tutta la forza amica della Luna, delle emozioni che vi somigliano, della voglia di esserci per davvero in questo presente che promette. Non manca quasi nulla per poter reagire, per muoversi.

Capricorno: Tutte queste promesse che portate dentro hanno bisogno di una motivazione, di una forza che li faccia muovere, succedere. Ci penserà Urano a movimentare il tutto, a regalarvi quella fiducia necessaria per provarci.

Acquario: Urano riprende le sue trasmissioni da un punto scomodo del cielo, perché le sue promesse di cambiamento partono proprio dall’intimità, dalle basi. E la Luna racconterà tutte le piccole perplessità o paure di fronte a un destino che si muove, che inizia a farsi sentire.

Pesci: Urano è in buona posizione, è una forza che sa come rendere diverso e interessante il modo di convivere con il presente, che regala il coraggio di cambiare stile e atteggiamento di fronte a ogni cosa. Urano da oggi funziona, vi fa apparire forse diversi, vi aiuterà a dire cose nuove.