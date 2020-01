Assolto un 45enne brolese che era stato condannato in primo grado a due anni per maltrattamenti

La Corte di Appello di Messina, presidente Alfredo Sicuro, consiglieri Grimaldi e Arena, pubblico ministero Santi Cutroneo, ha riformato totalmente la sentenza di condanna, a due anni e due mesi di reclusione, emessa dal Tribunale di Patti, in composizione collegiale, nei confronti di C.C., 45 anni, inizialmente accusato di atti persecutori, ai danni dell’ex, difeso dall’avvocato Antonella Marchese ( Nella foto) . Il difensore ha proposto appello contro la sentenza di condanna di primo grado, il reato di atti persecutori è stato riqualificato in maltrattamenti contro familiari, perpetrati ai danni dell’ex coniuge F. A. , entrambi di Brolo. Il marito è stato condannato in primo grado, poiché ha “con condotte reiterate molestato e minacciato l’ex moglie, tanto da cagionarle un perdurante e grave stato d’ansia e di paura ed in generale in lei fondato di more per l’incolumità personale sua e della figlia minore”. In particolare, si legge nel ricorso, l’uomo ha posto in essere pedinamenti insulti, minacce di morte, come ad esempio la frase “prima ammazzo la bambina, poi ammazzo te e poi mi suicido!”. C.C. , avrebbe posto in essere un tentativo di violenza sessuale con l’aggravante di avere commesso il fatto nei confronti del coniuge in fase di separazione. I fatti risalirebbero al maggio del 2015. “ Afferrando improvvisamente da dietro F. A. e cercando con forza di avere con la stessa un rapporto sessuale, colpendola con calci e pugni, perseverando nonostante l’opposizione della donna, con violenza compiva atti idonei a costringere la donna subire atti sessuali; evento che tuttavia non si verificò perché la persona offesa, riuscì a svincolarsi dalla presa dell’ uomo. Riqualificato il reato in maltrattamenti contro familiari, C. C., è stato condannato a scontare due anni e due mesi di reclusione, ma i giudici messinesi, hanno accolto totalmente la tesi difensiva eccepita dall’avvocatol’avvocato difensore Antonella Marchese,ed assolto il quarantacinquenne brolese perché il fatto non sussiste.