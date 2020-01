Discarica di Milazzo: si cerca una soluzione veloce. Sabato potrebbe arrivare il ministro Costa

Milazzo – Tiene banco la questione della discarica abusiva di Milazzo, a Ponente. Ieri l’Arpa e i funzionari della Regione hanno effettuato un nuovo sopralluogo nell’area interessata, che si trova sotto sequestro a seguito di un provvedimento della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Sempre ieri si è tenuta una riunione operativa: in questa sede la Regione ha chiesto alla Protezione Civile che emani una ordinanza per attivare una procedura di intervento veloce. Insomma si cerca una strada per intervenire nel più veloce dei modi. Anche perché il rischio è ben visibile ed è alto. La discarica si trova molto vicina all’Area Marina Protetta di Milazzo e rischia, con una nuova ipotetica mareggiata, di sversare in mare rifiuti di ogni tipo. Intanto i 5 stelle continuano a monitorare tutta la situazione, come pure l’ammiraglio Aurelio Caligiore, inviato in loco dal ministro, pianificherà interventi e azioni.

Più di una voce di corridoio dice che sabato, molto probabilmente, il ministro Costa tornerà in Sicilia e proprio a Milazzo. Obiettivo del viaggio è quello di visionare la discarica e partecipare a un Consiglio Comunale straordinario, convocato sul tema dal Presidente Gianfranco Nastrasi.

Milazzo