Casa di riposo a Villafranca Tirrena chiusa dopo l’ispezione dei carabinieri del Nas.

Villafranca – I carabinieri dei Nas di Catania hanno fatto visita alla Casa di riposo Sant’Antonio di via Don Giovanni Minzoni a Villafranca, lo scorso 31 dicembre. Le verifiche dei militari specializzati hanno riscontrato problemi amministrativi che hanno portato il sindaco Matteo De Marco ad emettere un’ordinanza , con cui è stato dato un mese di tempo ai titolari per mettersi in regola.

Si tratterebbe solo questioni burocratiche e non strutturali come confermato dallo stesso primo cittadino tirrenico. Una decina di pensionati resta sempre alloggiata nella struttura di Villafranca. “Come amministrazione comunale siamo dispiaciuti – ha affermato il sindaco – vorrei chiarire a scanso di qualsiasi polemica o notizie non corrette che gli anziani sono stati e sono assistiti nel migliore dei modi, la questione è prettamente amministrativa, ovvio che i titolari dovranno rispettare l’ordinanza” .

Sarebbero state individuate una serie di irregolarità in materia di requisiti funzionali ed organizzativi e della certificazione di pubblica sicurezza. Tra le violazioni accertate anche la mancata qualificazione professionale del personale, inidoneo a svolgere la mansione di operatore socio assistenziale e l’assenza di autorizzazione amministrativa da parte del Comune che sconosceva l’attività.

