Asilo nido ancora sotto sequestro. Il Comune pensa al trasferimento dei bambini in altri plessi

Capo d’Orlando – A quasi un mese dal crollo del tetto della cucina dell’asilo nido di Via Lucio Piccolo la struttura è ancora sotto sequestro da parte della magistratura.

Era il 12 dicembre dello scorso anno quando, intorno a mezzogiorno, parte del tetto della struttura di Via Lucio Piccolo (indicata nella foto con una freccia) è crollata ferendo tre addette alla cucina. La magistratura mantiene ancora sotto sequestro la struttura in attesa della nomina di un CTU per i rilievi utili alle indagini in corso.

Intanto il Comune di Capo d’Orlando, in accordo con i genitori, sta pensando alla possibilità di trasferire i bambini in due diverse strutture sul territorio. I più piccoli potrebbero trovare posto al plesso di Contrada Santa Lucia mentre, i più grandi, a San Martino.

Non si esclude l’ipotesi che l’Amministrazione richieda il dissequestro dell’immobile con esclusione della sala oggetto del crollo adibita a cucina. Tutto questo potrà comunque avvenire soltanto dopo la nomina dell’esperto da parte della magistratura.

Secondo l’ufficio tecnico comunale i lavori potrebbero essere compiuti in pochi giorni verificata l’entità del danno. Ma nulla è possibile senza dissequestro. Intanto i piccoli che frequentano dal settembre 2019 la struttura rimangono a casa in attesa di sviluppi.

Capo d'Orlando