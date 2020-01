Il “cambio di passo” produce le prime rotture ufficiali in Consiglio Comunale

Messina – C’era da aspettarselo. La proposta di creare un intergruppo all’interno del consiglio comunale a sostegno della piattaforma proposta dal sindaco Cateno De Luca e battezzata “cambio di passo” ha prodotto le prime rotture ufficiali.

È il caso del consigliere del PD Libero Gioveni che ha espresso la sua posizione a favore delle varie delibere elencate all’interno della piattaforma programmatica non trovando però sponda nel suo partito, che riunitosi qualche giorno dopo la sua esternazione, ha invece detto no alla proposta del primo cittadino.

Ieri sera è arrivata la notizia del sostegno della pentastellata Serena Giannetto al programma proposto da De Luca. Con un comunicato stampa dal titolo “la follia visionaria e il coraggio del cambiamento” la consigliera, che è anche vicepresidente del consiglio comunale, ha affermato di voler dare continuità all’azione amministrativa in corso senza però un’adesione meccanica, acritica, avalutativa e, quindi, fideistica. Ha messo anche in conto la possibilità che questa sua decisione non possa trovare spazio all’interno del movimento cinque stelle e che possa condurre a una sua fuoriuscita. In tal senso sembrano chiare le dichiarazioni del deputato regionale del Movimento Antonio de Luca che ha ribadito come la linea del movimento sia solo quella espressa dal suo capogruppo Andrea Argento e che quindi chi ha deciso di sostenere il cambio di passo debba finire ciò che ha iniziato.

All’interno del consiglio hanno poi ribadito il loro no all’intergruppo la Lega con una nota firmata da Dino Bramanti, Giovanni Caruso, Pier Luigi Parisi e Giovanni Scavello. Continueranno a fare opposizione e invitano invece chi vuole appoggiare il sindaco a farlo ufficializzando una volta per tutte il proprio sostegno. Confermano quindi che non mancherà il dialogo all’interno delle sedute di commissione e anche in quelle consiliari. No secco anche da parte del gruppo di Forza Italia espresso dal capogruppo Benedetto Vaccarino che invita il sindaco a non utilizzare metodi e sistemi di un’eterna campagna elettorale. Ribadisce quindi che se il cambio di passo è funzionale al perseguimento degli obiettivi, troverà in Forza Italia l’approvazione dopo un attento monitoraggio e approfondimento delle singole delibere e invita a calendarizzate una riunione dei capigruppo prima di ogni consiglio alla presenza del presidente e dell’assessore delegato per predisporre i lavori d’aula, le delibere da trattare e la garanzia della presenza dei consiglieri necessari a garantire il numero legale dall’inizio alla fine del lavori.

Messina