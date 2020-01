Torna il “Bimbo D’Oro” il talent del Mago Salvin che ha lanciato Alberto Urso

Piraino – Manca davvero poco all’ evento “Bimbo D’Oro 2020” che si terrà giovedì 9 alle ore 21.00, presso il Palacultura “Pino Puglisi” di Gliaca di Piraino.

Piccoli grandi talenti provenienti da tutta la Sicilia e non solo, saranno pronti a sfidarsi per esprimere le proprie doti artistiche.

Sulle ali di chi crede ancora nei sogni, questi giovani artisti “voleranno” sul palco del Bimbo D’Oro trasportati dal dolce suono degli applausi del pubblico, dimostrando che per il Talento, quello vero e genuino, vale sempre la pena esserci.

La manifestazione sta raggiungendo dimensioni mastodontiche, l’animazione Boom Boom del Mago Salvin ha da sempre ricercato di esaltare e fare splendere le stelle che brillano dentro questi piccoli artisti, tutto ciò solo per passione e per onorare i valori che da sempre sono pilastri portanti dell’associazione.

Finché ci sarà qualcuno che crede che regalare opportunità sia un dovere di chi si sente un’artista e sa quel che vuol dire non avere un supporto, queste belle e vere manifestazioni saranno il vero motore portante di ogni sognatore, come è stato infatti per Alberto Urso che proprio vincendo il Bimbo d’oro ha iniziato la sua escalation al successo, vincitore di Amici e, notizia di questi giorni, prossimo concorrente – nella categoria dei BIG – del Festival Sanremo 2020 con la canzone “Il sole ad est”

Ospite della serata il vincitore in carica del Bimbo D’Oro 2019, Davide Patti.

Presidente di giuria il ballerino, coreografo di fama internazionale Enzo Paolo Turchi.

Nel corso della serata ospiti d’eccezione, premi speciali e tante sorprese.

Al vincitore andrà in premio un viaggio a Mirabilandia per due persone.

La direzione artistica, curata sempre dal suo ideatore il Mago Salvin ha selezionato accuratamente ogni talento e i giurati che valuteranno le esibizioni dei giovani artisti in gara.

Il direttore artistico ci tiene a precisare che l’ingresso è gratuito grazie al contributo dell’amministrazione comunale di Piraino, fino ad esaurimento posti. Il Mago Salvin si ritiene soddisfatto della risonanza di questa manifestazione, conosciuta ed apprezzata in tutta Italia anche grazie al successo di Alberto Urso.

“Un Ringraziamento particolare – afferma Salvatore Mastrolembo in arte il Mago Salvin – a tutti i genitori, gli insegnanti, l’amministrazione comunale, gli sponsor, ai giurati per aver accettato l’invito, tutto il pubblico che si sta dimostrando caloroso già sui social, e per concludere un grandissimo in bocca al lupo a tutti i bambini.

Che lo show abbia inizio“.

Piraino