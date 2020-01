S. Stefano di Camastra: l’attesa conferenza stampa del film Selfiemania di Elisabetta Pellini – le foto

S.Stefano di Camastra – Si è svolta ieri pomeriggio, nella splendida cornice di Palazzo Trabia di S. Stefano di Camastra, l’attesa conferenza stampa del film “Selfiemania” di Elisabetta Pellini. Al fianco della regista gli attori protagonisti dell’episodio, Milena Vukotic e Andrea Roncato, il produttore Claudio Bucci, presenti il sindaco Francesco Re, l’amministrazione comunale e tanti cittadini stefanesi.

SelfieMania è film della regista Elisabetta Pellini, co-sceneggiato con Giancarlo Scarchilli e prodotto dalla Stemo Production di Claudio Bucci e parlerà di storie realmente accadute, cronache dei nostri giorni sull’uso della tecnologia e sulla mania dei selfie, che può essere catalogata come l’ottavo vizio capitale dei tempi moderni. Un progetto internazionale, dei 5 episodi del lungometraggio, 4 sono stati girati tra Austria, Germania, Inghilterra e Russia, l’ultimo in Sicilia e proprio a S. Stefano di Camastra, città della ceramica.

Soddisfatti del progetto Milena Vukotic e Andrea Roncato, nel corso della presentazione gli attori hanno sottolineato l’emozione con cui stanno affrontando il progetto che racconta un tema molto interessante e decisamente contemporaneo.

Cosa vi ha colpito di S. Stefano di Camastra, chiediamo durante della conferenza: “Cercavamo un posto che avesse un casale isolato – racconta emozionata la regista Elisabetta Pellini- che avesse della campagna, ma soprattutto un posto non troppo conosciuto, perché volevo scoprire e portare un’immagine italiana, soprattutto della Sicilia, differente. Quando Claudio (Bucci) mi ha parlato di S. Stefano di Camastra, ho guardato le immagini e ho visto anche il mare, allora mi sono detta, deve essere S. Stefano di Camastra non può essere nient’altro”.

Un film con grandi nomi del Cinema, come naturalmente è emerso durante la conferenza, Blasco Giurato alla direzione della fotografia, Giuseppe Mangano alla scenografia. Insieme a Elisabetta Pellini l’aiuto regista Giovanni Dentici che nel corso della conferenza ha illustrato come le riprese dell’episodio “L’amore… nonostante tutto” toccheranno varie zone della città della ceramica tra Piazza Matrice, via Vittorio Emanuele i suoi caratteristici scorci nelle viuzze strette, Porta Palermo e il suo splendido panorama, il Santuario del Letto Santo. Coinvolte nel progetto molte comparse del luogo, le scuole, diverse attività commerciali e strutture ricettive locali.

Sarà un’opportunità di crescita e sviluppo per la città di S. Stefano di Camastra come ha sottolineato il sindaco di S. Stefano di Camastra Francesco Re all’inizio della conferenza: – “Un ringraziamento alla Stemo Production di Claudio Bucci e alla regista Elisabetta Pellini per aver scelto S. Stefano di Camastra. L’intero cast ha avuto un approccio di valorizzazione della location, ponendosi con i cittadini del luogo e con la realtà del luogo in uno spirito di grande sinergia e di grande collaborazione funzionale e propedeutica a sviluppare ulteriori progetti. Noi come amministrazione abbiamo scommesso su questa iniziativa, vogliamo svilupparne altre, perché crediamo che il Cinema possa rappresentare un veicolo di promozione del territorio, crediamo possa essere funzionale alle tante potenzialità e peculiarità di cui dispone questo territorio, le bellezze paesaggistiche, architettoniche, monumentali e le eccellenze enogastronomiche”.

Presenti alla conferenza l’assessore allo Sport e allo Spettacolo Alessandro Amoroso che ha curato l’iniziativa e ha illustrato ai presenti gli inizi di questo progetto, grazie all’amicizia con Rosanna Giampino, l’assessore Marina Consentino, il vicesindaco Fausto Pellegrino e Marila Re, presidente del Consiglio comunale della città della ceramica.

Le riprese dell’ultimo episodio “L’amore… nonostante tutto” sono iniziate nella giornata di oggi. Milena Vukotic è nonna Letizia, che travolta da questa mania della tecnologia apre un blog di cucina giapponese e ne diventa dipendente, sperperando i soldi del marito Alfonso, interpretato da Andrea Roncato, e creando una frattura nella coppia. Le selfie-manie sono raccontate attraverso le narrazioni dei vizi capitali e ogni episodio rappresenta un vizio. Nello specifico nell’episodio stefanese “L’amore…nonostante tutto” ci sono due vizi la superbia e l’avarizia. Per la prima volta la regista Elisabetta Pellini affronta il tema della dipendenza dalla tecnologia in età avanzata e proprio nell’episodio girato a S. Stefano di Camastra.

Un bel progetto, attuale e interessante, accolto con grande entusiasmo dai cittadini stefanesi e da tutto il circondario.

S. Stefano C.