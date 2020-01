Venti milioni da recuperare per il Comune da evasori “furbetti”. Previste ipoteche su beni immobili?

Capo d’Orlando – Una vera e propria task force sembra sia stata organizzata dal Comune paladino per recuperare tra bollette dei rifiuti, imu, bollette dell’acqua, occupazione suolo pubblico ed affissioni, quei venti milioni circa di crediti che allontanerebbero il rischio del default che da tempo aleggia sulla testa degli orlandini.

Meglio tardi che mai. Ma la domanda che spesso ci poniamo, visto che come dice il Sindaco “a non pagare purtroppo non sono i cittadini più bisognosi”, come mai ad oggi ancora nessuno ha chiesto, in tutti questi anni, agli evasori di pagare le tasse dovute?

Meglio tardi che mai, appunto. Secondo il primo cittadino sono stati costituiti due uffici. Uno per la tari ed un altro per Imu ed acquedotto, con impiegati che provengono dal precariato e che, sostiene il Sindaco, “lavorano in maniera attenta ed oculata ed abbiamo verificato che purtroppo coloro che non pagano, l’ho già detto e lo ribadisco, sono soprattutto coloro che finanziariamente, lo potrebbero fare”.

Possibile dunque che si possa agire anche con l’emissione di ipoteche su beni mobili compresi i conti correnti dei morosi che sono nella possibilità di saldare il debito con il Comune. L’amministrazione fa sapere che anche sui beni immobili arriveranno le ipoteche.

Capo d'Orlando