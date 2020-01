Il derby tra Torrenova e Costa d’Orlando si giocherà domani alle 20.30 al Pala Torre

Torrenova – La Cestistica Torrenovese comunica che il match tra Levante Torrenova e Irritec Costa d’Orlando, partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B Old Wild West 19-20, sarà recuperato mercoledì 8 gennaio con palla a due prevista alle ore 20:30.

La società torrenovese comunica inoltre che i ticket acquistati in precedenza sono ancora validi e che saranno rimborsati coloro che già in possesso del ticket non potranno assistere al match.

Torrenova