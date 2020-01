“Cambio passo”. Cateno De Luca chiede al Consiglio di votare 101 delibere nel 2020

Messina – Cambio di passo. Questo il nome scelto per la piattaforma programmatica preparata dal sindaco di Messina Cateno De Luca che ha sottoposto ai consiglieri comunali chiedendo loro di votare nel corso del 2020 le 101 delibere in essa contenute per fare di Messina una città normale e pronta a giocare un ruolo importante.

Ben 50 pagine in cui il sindaco ripercorre i 18 mesi di amministrazione fin qui trascorsi, ricordando ai consiglieri chi ha partecipato ad ogni singola votazione ed quante sono state le delibere votate. C’è poi spazio per le interrogazioni a cui si è dato risposta in aula e ogni altro singolo passo fatto dall’amministrazione comunale. Per ricordare e non far passare per ordinario il periodo dell’Amministrazione De Luca fin qui svolto, chiedendo adesso una collaborazione diversa con il Consiglio Comunale.

Il sindaco non si limita a scrivere cosa fare e quando, ma offre la possibilità ai singoli consiglieri di farsi promotori di suggerimenti ed eventuali progetti. Spazio anche a programmi diversi. Dietro l’angolo c’è il rischio di elezioni anticipate, uno dei passaggi del Cambio di passo,un documento unico programmatico che può piacere o meno e che ha già incasso l’ok anche dell’ex ministro Gianpiero D’Alia, che intervine dopo mesi di silenzio. E lo fa dal suo profilo facebook.

“Il Sindaco della nostra città ha assunto una iniziativa che può portare a nuove elezioni a maggio prossimo. Non faccio analisi dietrologiche e mi limito a leggere le sue proposte al Consiglio Comunale. Sono positive – scrive -. Fino a oggi il rapporto Sindaco-Consiglio ha funzionato proprio perché ancorato al merito dei problemi della città, con tutti i limiti umani di sindaco, assessori e consiglieri comunali. Oggi De Luca alza l’asticella e fa bene. L’azione di risanamento finanziario e di riorganizzazione della amministrazione ha prodotto effetti positivi. E dal 2020 si può aprire la strada a risultati migliori per Messina se continuano a lavorare insieme con maggiore sintonia, condividendo nel dettaglio provvedimenti strategici per la nostra comunità. Messina è ad un bivio e deve scegliere e per essa deve scegliere il Consiglio Comunale. Al netto della proposta di costituire un intergruppo, che mi sembra inutile, è ancora possibile evitare il trauma di una campagna elettorale se si comprende che, in questi tempi di crisi politica, l’unica cosa da fare è concentrarsi sulla città, sul suo rilancio, sul suo futuro. In poche parole: serve un progetto civico condiviso. Mi auguro che prevalga il buon senso e la voglia di andare avanti perché ci sono tutte le condizioni per fare bene. Dipende da De Luca, a volte in piena tempesta ormonale, dipende dal consiglio comunale, a volte vittima di logiche antiche e maldestre, espressione di un infantile potere interdittivo. Un po’ meno dalle cosiddette forze politiche, posto che esistano. Buon anno a tutti e scusate per il disturbo”.

Messina