La magia di “Piraino Paese Presepe” – Le foto

Piraino – Si è rinnovato, domenica 5 gennaio, l’appuntamento “Piraino Paese Presepe”, giunto alla sua XXII edizione, nell’incantevole centro storico del paese, tra gli archi, i monumenti, i vicoli, le case, le aie, messe a diposizione dagli abitanti per far rivivere l’atmosfera di oltre duemila anni fa, e per far riscoprire gli antichi mestieri e le figure che animano la tradizione natalizia.

Una manifestazione che ogni anno riesce ad unire l’intera popolazione di Piraino – oltre 130 i figuranti – grazie alla partecipazione e al coinvolgimento di tutta la comunità che dimostra un forte spirito di appartenenza al proprio paese e alle proprie tradizioni.

Una manifestazione realizzata dal Comune di Piraino grazie alla collaborazione delle Associazioni del territorio, dei commercianti e di instancabili volontari che grazie al loro attento e continuo lavoro permettono la buona riuscita del Presepe.

Anche quest’anno il percorso ha visto protagonista tutto il centro di Piraino, con il via da Piazza Rosario, per continuare lungo le caratteristiche viuzze del centro storico con la raffigurazione di altre arti o mestieri, il pastaio, il forno, i cestai, i pastori, il falegname, il saponaro, la casa nobiliare, la bettola, il fabbro, la locanda, lo spaccalegna, i sacerdoti, la Corte di Erode e la Natività, in grado di far rivivere l’atmosfera presepiale e animare il bellissimo centro storico pirainese.

Per i tanti visitatori e turisti che sono giunti da ogni parte della provincia messinese, un’occasione davvero unica per scoprire uno dei borghi più belli d’Italia.

“Anche quest’anno – commenta il sindaco di Piraino Maurizio Ruggeri – il Paese Presepe a Piraino è stato un successo, nonostante il cattivo tempo tutto ha funzionato nei minimi particolari. Per l’occasione vorrei ringraziare quanti si sono spesi per la riuscita della manifestazione: associazioni, volontari e figuranti. Non me ne vogliano gli altri ma un ringraziamento sincero lo rivolgo all’associazione Crescita Pirainese per essersi messa in prima linea nell’organizzazione del Presepe Vivente, all’insegna del puro e sano spirito di volontariato, come hanno fatto tutti d’altronde, impegnandosi assieme all’assessore Venuto, che come ogni anno ha fatto un lavoro fondamentale per la riuscita dell’evento, coordinando in maniera instancabile e faticosa tutta la manifestazione con meticolosità e precisione. Il mio grazie va a tutti loro – conclude – senza il Paese Presepe il Natale non sarebbe lo stesso e Piraino perderebbe una tradizione storica che invece dobbiamo ad ogni costo preservare. Grazie ragazzi“.

*Le foto sono prese dalla pagina facebook del comune di Piraino

