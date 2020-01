Milazzo – Un quotidiano del ’75 denunciava già la discarica di Ponente. Sotterrare rifiuti era una pratica comune e già allora faceva capolino l’ipotesi inceneritore.

La discarica abusiva di Ponente, a Milazzo, esisteva già nel 1975. A documentarlo degli articoli de “La voce di Milazzo”, nota testata giornalistica del tempo.

Da quanto stanno lì quei rifiuti? Chi li ha smaltiti proprio vicino al mare? Sono queste la domande più gettonate degli ultimi giorni. A dare una risposta ci ha provato lo storico mamertino Massimo Tricamo che ha pubblicato tutta una serie di articoli che documentano passo passo lo stato della discarica abusiva dal 1975.

Il primo è datato a gennaio di quell’anno e dice testualmente “Nel letto del torrente (n.d.r. parla del torrente Mela), a due passi dall’abitato,il Comune di Milazzo e gli altri comuni della zona scaricano ogni giorno quintali e quintali di spazzatura senza alcuna precauzione”. La cosa interessante da notare è che già da questo primo articolo si evince che un gruppo di cittadini non è rimasto silenzioso davanti a questi fatti, ma “quasi mille persone hanno firmato una petizione per il risanamento igienico dei quartieri popolari”. Un altro articolo, sempre de “La voce di Milazzo” è firmato da Maurizio Bucca ed è datato al 2 dicembre sempre del 1975. Qui, oltre a denunciare anche il materiale di risulta che veniva depositato proprio lungo il tratto del litorale di Ponente, emerge un altro particolare importante: “Questa situazione -scriveva Bucca- non è di certo nuova: infatti da anni il litorale di Ponente, soprattutto nella parte che da San Giovanni si estende fino al torrente Merì, si è trasformato in un immenso deposito dei più svariati rifiuti:”

Si evince chiaramente quindi che si tratta di una situazione vecchia, figlia di una errata gestione dei rifiuti. Da quanto può trasparire dalle righe del quotidiano, ma anche dai racconti di chi in quegli anni c’era, pare che quella di sotterrare i rifiuti o addirittura di bruciarli fosse una pratica molto comune, e non solo a Milazzo. Accanto a quei cittadini che già in quegli anni iniziavano le prime giuste battaglie ambientaliste, c’era una errata coscienza ambientale e civica. Il 4 maggio del 1976 La voce di Milazzo, sotto di firma ancora di Maurizio Bucca, ha denunciato ancora il fiume di spazzatura di Ponente. L’accento qui è posto anche sul materiale di risulta che veniva scaricato a Ponente dalle ditte edili e sulle conseguenti proteste dei cittadini. Parla anche dello scarico di rifiuti alla foce del Torrente Mela e bacchettando gli amministratori scrive “Si sono accorti che un torrente, per quanto grande, non può infinitamente bastare a raccogliere i rifiuti di tre centri?”. Addirittura in questo articolo fa capolino la prima, primitiva, ipotesi di inceneritore nella Valle del Mela: “Due amministrazioni –si legge- quelle del ’73 e del ’75, hanno entrambe inserito nei loro programmi la richiesta di un inceneritore di cui dotare la città.”

La voce di Milazzo nel febbraio del 1985 è tornata a parlare del problema, zummando sulla bellezzza della riviera di Ponente “è vergognoso che una riviera di così straordinaria bellezza, frequentata, specie in estate, da migliaia di persone, debba essere sottoposta a un degrado così macroscopico”.

