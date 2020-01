La befana con i Vigili del Fuoco in Piazza Duomo

Messina – Ha lanciato caramelle a quanti, sfidando la tramontana e il freddo di ieri mattina, si sono dati appuntamento a piazza Duomo per la Befana dei vigili del fuoco.

Davanti a centinaia di grandi e piccini, si è svolta stamattina la terza edizione della befana dei vigili del fuoco, una manifestazione che ogni anno riscuote sempre maggiore successo.

Durante il suo volo la vecchietta in sella alla sua scopa ha lanciato caramelle e una volta atterrata dal suo sacco ha continuato a distribuire dolciumi. Ieri è stata una mattinata di festa all’interno della caserma dei vigili del fuoco in via Salandra dove la Befana ha partecipato a “Pompieropoli” consegnando doni ai bambini.

I piccoli si sono cimentati a superare gli ostacoli del percorso ricevendo il diploma di “Vigile del Fuoco Junior”. Impossibilitata ad effettuare il volo i vigili hanno aiutato la dolce vecchietta ad atterrare nel mezzo del piazzale della sede centrale

