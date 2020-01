Befana speciale per i pazienti dell’ospedale di Sant’Agata Militello

Sant’Agata Militello – Calze ai bambini ed alle neo mamme e ai ricoverati caramelle, dolci e cioccolatini, l’iniziativa , promossa dall’infermiere Gino Nocifora, è stata subito accolta di buon grado dal gruppo “ VMC- Sant’Agata- Moto Club”, coordinato dal presidente Nicola Friddi, di cui l’operatore sanitario fa parte.

E’ stata una Befana specialissima per i piccoli pazienti dei reparti che, grazie all’impegno dell’associazione , la quale ha festeggiato il dodicesimo anno della sua fondazione , hanno trascorso una mattina serena sotto lo sguardo compiaciuto dei genitori e del personale sanitario. Tutti i soci , partendo con le loro vespe hanno raggiunto il piazzale del nosocomio di via Medici, con tanto di befana al seguito, Rita Berlingheri, e visitato i reparti di Pediatria, Ostetricia, Medicina e Cardiologia, regalando un sorriso e tanta allegria a tutti i ricoverati.

“ E’ già il secondo anno – afferma Rita Berlingheri – che facciamo visita ai pazienti di tutte le età cercando di portare loro un momento di allegria e spensieratezza, un’emozione per loro e per tutti noi, ringraziamo il nostro socio Gino Nocifora, uomo dal cuore d’oro”. Al termine tutti in corsia e nei corridoi a fare foto ricordo con pazienti, medici e personale sanitario . Le Foto.

Sant'Agata M.llo