Mirto sconfitto dal Novara, vince l’Orlandina in trasferta

Mirto – Il Mirto è stato sconfitto in casa 3-1 dal Novara, nella nona giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona.

La formazione del Mirto si disunisce dopo il vantaggio avversario e non riesce a operare la rimonta nel finale, sprecando diverse occasioni per rientrare nel match.

Non basta al Mirto la prima rete stagionale di Giuseppe Gugliotta, entrato nella ripresa insieme al fratello Roberto Gugliotta. Per il Novara invece sono andati a segno La Macchia, Mandanici e Catalfamo.

Inizia meglio il Mirto e al 10′ il capitano Rizzo viene anticipato in area da un difensore avversario. Al 18′ grandi proteste dei giocatori e dei tifosi del Mirto, dopo un’ammonizione per simulazione nei confronti dell’attaccante Di Pani; la decisione del direttore di gara lascia molti dubbi. Il Novara passa al primo affondo al 24′, con un penalty di La Macchia. Il Mirto va vicino al pareggio al 38′ con Vicario, il quale dai 25 metri sfiora la traversa.

Nella ripresa il Novara trova il raddoppio al 58′ con Mandanici, che scatta sul filo del fuorigioco e supera il portiere locale Monachino. Il tris arriva al 67′ con Catalfamo, che batte Monachino sugli sviluppi di un corner. Il Mirto non demorde e si getta in avanti. Il portiere ospite diventa protagonista, salvando prima su Ravì e poi su Di Pani. Il gol è nell’aria e giunge al 77′ con Giuseppe Gugliotta, che insacca su preciso assist di Di Pani. I locali continuano ad attaccare e sprecano tanto; in due occasioni Roberto Gugliotta manca di poco il gol. Momenti di tensione nel finale per un infortunio alla gamba del capitano del Mirto Marco Rizzo, il quale è costretto a uscire dal terreno di gioco dopo uno scontro con il portiere avversario.

L’Orlandina ottiene la seconda vittoria stagionale, battendo il fanalino di coda Nuova Oliveri in trasferta. La Nuova Oliveri sblocca la partita con Lembo, ma gli orlandini riescono a ribaltare con l’incontro con Micalizzi, Fabio e Saverino.

Nel prossimo turno il Mirto affronterà in trasferta il Real Caldora, mentre l’Orlandina giocherà in casa contro il Vigliatore.

Mirto