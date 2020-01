Non ce l’ha fatta Giuseppe Nicoletti vittima, come il padre, di un incidente sulla A20

Cefalù – La smentita della notizia che riportava la morte di Giuseppe Nicoletti aveva riacceso una piccola fiamma di speranza, completamente spenta, però, ieri.

Cinque giorni dopo suo papà Vincenzo, anche Giuseppe Nicoletti, 38 anni, se n’è andato per le ferite riportate lo scorso 30 dicembre in quel terribile incidente sull’autostrada Palermo-Messina, poco prima dello svincolo di Cefalù. Padre e figlio viaggiavano su una Nissan Qashqai, intestata a società di noleggio, che procedeva in direzione Messina, quando subito dopo un rettilineo in discesa, il suv ha tamponato un autocarro, che era fermo nella corsia d’emergenza, pare per soccorrere un altro mezzo. L’impatto è stato devastante.

Il genitore, 75 anni, un ingegnere di Catanzaro, è morto sul colpo, il figlio è stato ricoverato fino a ieri nel reparto di terapia intensiva della Fondazione Giglio di Cefalù ed è stato tenuto in vita grazie alla ventilazione assistita.

Ieri mattina l’ennesima valutazione durata sei ore, fino alla conferma dell’assenza di attività e dell’elettroencefalogramma piatto. Giuseppe Nicoletti era un giornalista pubblicista, amico di molti colleghi, e un imprenditore nel campo digitale e dei media: aveva frequentato in città il liceo Meli e si era poi laureato proprio in scienze della comunicazione, sempre a Palermo. Aveva interessi sia nel capoluogo siciliano sia a Catanzaro, la città di suo padre, con la quale aveva anche un’attività in comune. La mamma di Giuseppe è Rosa Ricciardi, stimata giornalista della sede regionale della Rai.

Cefalù