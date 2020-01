Nella provincia di Messina record di discariche in Sicilia

Messina – La provincia di Messina detiene un record poco invidiabile con numeri che fanno impallidire anche le altre realtà siciliane: nei comuni messinesi, infatti, “covano” 177 siti , potenzialmente inquinati, 166 discariche e 11 aree produttive.

Il primato – come ha pubblicato oggi la Gazzetta del Sud in edicola – emerge dal dossier elaborato dalla Regione che punta a un monitoraggio di 511 vecchie discariche sparse nell’Isola per arrivare alla definitiva chiusura.

Se si considera che al secondo posto si colloca la provincia di Palermo con 100 siti da controllare sul totale di 511, appare ancora più inquietante il record messinese, al quale concorrono quasi tutti i 108 comuni. Ad Agrigento sono 66, a Catania 51, a Caltanissetta 39.

Dopo aver avviato interventi urgenti su alcuni siti ritenuti più pericolosi, il governo Musumeci entra adesso nel dettaglio delle singole aree per esaminarle e definire i lavori che si riterranno necessari. La Regione sta agendo in via sostitutiva dei Comuni competenti che, non avendo risorse tecniche ed economiche, dopo decenni non hanno ancora provveduto.

Messina