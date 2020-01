Longi batte l’Alcara e sale al terzo posto

Longi – Il Longi ha battuto 3-2 in casa l’Alcara, nella dodicesima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone B.

La formazione del Longi si riscatta dunque subito, dopo la sconfitta subita contro la capolista San Mauro Castelverde, e sale al terzo posto con 21 punti.

Decisivi nell’incontro odierno sono stati Mattia Carcione, autore di una doppietta e dell’undicesimo gol stagionale, e Gianfranco Pidalà. Inutili per l’Alcara le reti di Poeta e Oriti Monterosso.

Nel prossimo turno il Longi affronterà in trasferta la Pro Caltavuturo, nella partita valida per la tredicesima giornata del torneo.

In testa alla classifica rimane il San Mauro Castelverde con 29 punti, dopo la vittoria esterna 1-0 contro la Dorothea Acquedolci grazie alla rete di Cesarino. Da segnalare anche la sconfitta in trasferta del Tortorici 4-1 contro il Pollina Finale; per i locali sono andati a segno Botindari (per lui una doppietta), Cangelosi e Biundo, mentre per il Tortorici ha siglato la rete Venuti. Riposava in questa giornata la seconda forza del torneo Aluntina.

Longi