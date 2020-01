Il 2020 dell’Igea comincia con un poker alla Stefanese

Barcellona – Poker servito e sfida rilanciata alla capolista Acquedolci.

L’Igea archivia la pratica Stefanese siglando quattro gol in trasferta. Al “Salvo La Rosa” i giallorossi partono subito fortissimo spingendo sull’acceleratore a più non posso. La Stefanese si difende in maniera ordinata, provando a pungere in contropiede. Gioco gradevole che però non riesce a impensierire la retroguardia barcellonese.

La gara viene sbloccata da Genovese poco prima della mezzora. Entrambe le squadre in campo recriminano per la mancata concessione di un calcio di rigore. La Stefanese protesta per un tocca di mano, l’Igea per un atterramento di Paludetti. Nella ripresa, a mettere al sicuro il risultato sono Paludetti e Genovese. La Stefanese, colpita nel suo momento migliore, molla la presa mentalmente e l’Igea sfiora il quarto goal un paio di volte. In pieno recupero c’è gloria anche per il giovane Cambria, che da una ventina di metri sferra un fendente che trafigge Alessio Fiduccia. Per i numerosi sostenitori igeani al seguito tre punti nella calza della Befana.

Barcellona