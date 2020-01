Tutta Italia parla della discarica abusiva di Ponente. Ecco cosa è successo

Milazzo – Tutta Italia parla della discarica abusiva di Ponente. Giorni di fuoco a Milazzo per l’enorme discarica a cielo aperto che le mareggiate dei giorni scorsi hanno portato alla luce. Cosa è successo?

Nei giorni scorsi il forte mare mosso ha portato alla luce un’area molto estesa, si parla di circa 20 ettari, di rifiuti sotterrati. Sacchi, bidoni, qualunque cosa insabbiata proprio a ridosso della spiaggia di Ponente, una delle più famose del messinese, e a poca distanza dall’Area Marina Protetta.

Alla luce di quanto emerso sono due le indagini che verranno portate avanti: una dalla Procura che ha sequestrato l’intera area e l’altra dal ministero dell’ambiente, intervenuto sul caso.

Il Ministro dell’Ambiente Costa non ha usato mezzi termini e ha definito questo fatto intollerabile: “Appena ho saputo di questo terribile ritrovamento ho immediatamente inviato il capo del Reparto Ambientale Marino, l’ammiraglio Aurelio Caligiore, per effettuare una verifica ispettiva.

Non possiamo nascondere che la situazione sia molto delicata da un punto di vista ambientale e sanitario, per questo sono partite immediatamente le indagini, tuttora in corso. Abbiamo già avviato la procedura per fare in modo che tutti quei rifiuti non finiscano in mare, interloquendo con Regione e Comune, creando così ancora più danni di quanti ne abbia già creati.”

Sul pezzo anche la Senatrice Floridia che da sempre si batte per il risanamento ambientale della Valle del Mela.

C’è da dire che già un anno fa 8 ettari di discarica erano venuti alla luce ed erano stati sequestrati, nel gennaio scorso, su disposizione della procura della Repubblica.

Dopo un anno madre natura ha fatto ricordare a tutti della discarica: le mareggiate forti, il vento, la verità. La verità emersa dopo le mareggiate dice che a Ponente c’è uno specchio di spiaggia che rischia di essere deturpato per sempre. Presumibilmente è stato già negli anni ’60 che questo tratto di litorale sia stato usato per sotterrare rifiuti. È sempre stato lì, ben nascosto da occhi indiscreti. Poi la natura l’ha presentato in tutta la sua devastante pericolosità. E oggi Milazzo riempie nuovamente pagine di cronaca nazionale per un nuovo disastro ambientale. Ieri anche Tg1 si è occupato della vicenda.

Milazzo