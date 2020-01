La Dott.ssa Lucchino esperta del Sindaco Laccoto per altri tre mesi

Brolo – Con determina sindacale N° 01 del tre gennaio 2020, il primo cittadino di Brolo Giuseppe Laccoto ha deciso di avvalersi, nuovamente, della collaborazione della dottoressa Maria Rosa Lucchino, in qualità di esperto del sindaco, che ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l’incarico per un ulteriore periodo di tre mesi, per assistenza alle questioni riguardanti l’attività amministrativa con particolare riferimento a problematiche legate alle materie economiche-finanziarie e alle politiche del personale. L’incarico è conferito, come il precedente, a titolo gratuito e non costituisce rapporto di pubblico impiego.

Ricordiamo che l’incarico di esperto del sindaco alla dott.ssa Lucchino era stato conferito, inizialmente per soli due mesi, con determina del 6/6/2019 e successivamente prorogato con altre due determine sindacali del 5/8/2019 e 4/10/2019.

La dottoressa Luchino, originaria di Raccuja e residente a Capo d’Orlando, è un ex segretario comunale in quiescenza da gennaio 2012, che può vantare un curriculum vitae di tutto rispetto: oltre ad aver svolto funzioni di segretario comunale in diversi comuni è stata anche segretario di consorzi per l’espletamento di servizi intercomunali; Cancelliere di Conciliazione di Pretura; Dirigente del servizio finanziario del comune di Avellino e di altri enti; Componente nucleo di valutazione del Comune di Galati Mamertino; Componente, in qualità di esperto, di Commissioni di concorsi pubblici e di Commissione giudicatrice per selezione interna a mezzo progressione verticale presso diversi Comuni; Segretario dell’Unione dei Comuni “Paesi dei Nebrodi”; Presidente del Nucleo di Valutazione Comune di Acquedolci e San Salvatore di Fitalia.

Ha inoltre presieduto diverse commissioni per gare d’appalto lavori pubblici, maturando anche esperienza in temi sindacali, in quanto presidente della Delegazione Trattante nei Comuni di Acquedolci e San Salvatore di Acquedolci e Caccamo.

Brolo