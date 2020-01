Contributi in favore di madri nubili di minori non riconosciuti e in condizioni di disagio

Patti – Al fine di favorire azioni di sostegno in favore di madri nubili di minori non riconosciuti e in condizioni di accertato disagio economico e/o privi di occupazione, il primo settore – Area Servizi alla Persona dell’ufficio Servizi Sociali, avvisa che sono aperti, in esecuzione di una delibera della giunta municipale, i termini per presentare l’istanza di concessione di un contributo, una tantum, per l’anno 2019.

Per accedere al contributo, che sarà erogato compatibilmente con le risorse disponibili, in proporzione alle istanze valide pervenute, prevedono che l’Isee, in corso di validità, non superi i settemila euro.

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio protocollo del comune entro il prossimo 28 febbraio e dovrà essere corredata, oltre che dalla certificazione Isee, dalla dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di famiglia, residenza, nome e data di nascita del minore, codice fiscale dell’istante e del minore e dall’attestazione di non usufruire di assistenza per le stesse finalità da parte di altri enti pubblici.

