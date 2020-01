Operazione Concussio. Ai domiciliari Lo Re

Patti – Il collegio giudicante del tribunale di Patti (presidente Ugo Scavuzzo, a latere Eleonora Vona e Francesco Torre) ha disposto gli arresti domiciliari a Giuseppe Lo Re, detto Pino, di Caronia, imputato nell’ambito del processo scaturito dall’operazione “Concussio”.

Lo Re è difeso dall’avvocato Giuseppe Serafino. A metà settembre scorso lo stesso tribunale aveva concesso, dopo 17 mesi di arresti in carcere, i domiciliari al commercialista di Mistretta Vincenzo Tamburello, 42 anni. L’imputato – difeso dagli avvocati Alessandro Pruiti Ciarello e Eugenio Passalacqua -, ha potuto beneficiare del provvedimento grazie alle testimonianze in aula, durante una udienza del processo in corso di svolgimento, dei coniugi Rosario Fortunato e Barbara Scaffidi, titolari dell’impresa di Brolo sottoposta alla tentata estorsione oggetto del dibattimento, che hanno parzialmente attenuato il ruolo rivestito dal commercialista. Soprattutto a seguito dell’operazione “Concussio” il consiglio comunale di Mistretta è stato sciolto per inquinamento mafioso e, attualmente, è retto da tre commissari.

Nel corso delle udienze di questi mesi sia Tamburello che Lo Re sono stati sentiti dal tribunale e hanno esposto le loro difese mentre il dibattimento continua. Imputati oltre a Lo Re, detto Pino, 56 anni, di Caronia, esponente del sodalizio mafioso di Mistretta, in passato arrestato ma assolto per l’operazione “Barbarossa”, sottoposto ad altri procedimenti, con i beni sequestrati e confiscati per un valore di 25 milioni di euro; sono la cartomante di Acquedolci, Isabella Di Bella e l’ex consigliere comunale, Vincenzo Tamburello. Altri 6 imputati sono accusati, in concorso con Giuseppe Lo Re , di trasferimento fraudolento di valori.

