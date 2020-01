Si è sposata Anna Munafò, secondo posto a Miss Italia e tronista di Uomini e Donne. Le nozze a Milazzo

Milazzo – Fiori d’arancio per Anna Munafó. Ha pronunciato il suo si Anna, la milazzese che nel 2005 si è piazzata al secondo posto a Miss Italia.

Proprio nel giorno di San Silvestro, con un sontuoso abito principesco, la miss mamertina ha detto si a Peppe Saporita, tra l’abbraccio degli amici e parenti più cari. Ha scelto il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, per coronare il suo sogno d’amore, in una cerimonia che non è stata di certo alla stregua della stampa e della pubblicità.

Toni semplici e classici, per un matrimonio tutto siciliano, con un abito da favola. Anna, che ha studiato all’istituto industriale di Milazzo, a 19 anni nel 2005, ha partecipato con successo al concorso Miss Italia, ottenendo un secondo posto dietro a Edelfa Chiara Masciotta e aggiudicandosi la corona di Miss Miluna. È tornata nel piccolo schermo per partecipare come tronista alla famosa trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ma non solo. È stata, insieme al grande Pippo Baudo, conduttrice dello Zecchino D’oro ed ha recitato in Ris Delitti Imperfetti.

Adesso, ha coronato il suo sogno d’amore nella città che l’ha vista crescere e maturare, con un abito firmato “Le Spose di Fabio”. La sua storia d’amore con l’attuale marito ha sempre scelto di viverla lontana dai riflettori e da occhi indiscreti. Una favola classica che adesso ha trovato un lieto fine.