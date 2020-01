È stato un successo l’Open day organizzato dal liceo Vittorio Emanuele III.

Patti – L’istituto superiore, guidato dalla dirigente Marinella Lollo, ha aperto le sue porte ai futuri studenti e alle famiglie, alle prese con l’importante e delicata scelta del percorso di istruzione da intraprendere nel prossimo anno.

Nella l’aula magna, il dirigente scolastico, con alcuni docenti, ha incontrato (futuri) studenti e genitori, ai quali ha illustrato il Piano dell’offerta formativa ed i progetti che saranno attivati nel corso dell’anno che l’istituto propone e sposa come: progetto lettura e “ Io leggo perché ”, progetto Memorabilia, “Caffè filosofico”, “Musica in canto”, “Tindari Teatro Giovani”,“La scienza in gioco”, “Stage linguistici”, “Erasmus +”, “Intercultura”, “Educazione alla salute”, “Educazione ambientale”,“ laboratorio teatrale”, laboratori di lingue (Cinese, Russo,Greco moderno, Arabo, Tedesco, ecc.)

Quindi, “porte aperte” di tutte gli spazi didattici dell’istituto con lo scopo di consentire alle famiglie di visitare le aule, gli spazi e i laboratori di cui è dotata la scuola pattese.

A guidare la visita anche 60 studenti del biennio e del triennio che hanno raccontato alle oltre 200 famiglie e ai futuri liceali, le loro esperienze dirette e hanno illustrato i propri percorsi di studio, attraverso laboratori, esperimenti, narrazioni della letteraria classica (rivisitate in chiave ironica) e micro inserimenti, entusiasmando tutti i presenti.

Quattro in totale i percorsi di studio offerti dalla scuola di Patti che nell’anno scolastico 2019-2020, ha registrato quasi 200 nuovi iscritti e complessivamente, sono quasi 700 gli studenti che frequentano l’istituto pattese.

Oltre al liceo classico tradizionale, gli studenti possono scegliere tra gli indirizzi scientifico, linguistico e scienze applicate.

Inoltre, il liceo ha già fissato le date dei prossimi appuntamenti. La scuola accoglierà genitori e figli interessati anche il prossimo 14 Gennaio e il 17 Gennaio, ci sarà una grande festa con la notte del Liceo.

Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, saranno aperte dal 7 al 31 gennaio.

Patti