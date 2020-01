Nelle ultime settimane sono state oltre 12 le demolizioni di costruzioni irregolari nelle Isole Eolie.

Isole Eolie – Pugno duro dell’amministrazione comunale di Lipari, guidata dal sindaco Marco Giorgianni , che è anche il primo cittadino di 6 delle 7 isole , ad eccezione di Salina, contro l’abusivismo. “ Tolleranza zero – afferma Giorgianni- l’attività di contrasto agli illeciti è costante, nonostante la limitazione del personale in dotazione .

Fondamentale a questo proposito si è rivelata la convenzione stipulata con la procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che procede a gonfie vele da cinque anni”. “ In buona sostanza – precisa il sindaco- la procura gode della copertura finanziaria dell’amministrazione comunale, pertanto, una volta individuato l’immobile abusivo, dall’ufficio illeciti e dalla polizia municipale, arrivati alla fine dell’iter, qualora non venga ottemperata l’istanza di demolizione da parte del privato, a fornire la copertura economica ci pensa il Comune, bandendo la gara per il reclutamento della ditta che si occuperà di abbattere la costruzione illecita, determinando delle vere e proprie partite di giro”.

Emblematico il caso di una grotta trasformata in abitazione di circa 50 metri quadri ed altri manufatti di circa 30 metri quadri, a Monte Palmeri, frazione di Filicudi. E’ stata sequestrata e sono già stati ultimati i lavori demolizione . L’isolano S.B., con pilastri in cemento armato aveva realizzato un locale bagno con predisposizione esterna di un vano cucina. L’operazione è stata coordinata dal responsabile dell’ufficio illeciti Claudio Beninati, del Comune di Lipari. Il fondo è ritornato così allo stato originale. Abitavano due ragazzi di Filicudi con bambino. Il sindaco Giorgianni aveva emesso un’ordinanza concedendogli tre mesi per sistemarsi. I lavori sono stati affidati alla ditta “Il Borghetti” di Filicudi di Enrico Cappadona, sotto le direttive del geometra Beninati. A Vulcano è avvenuta la demolizione di un fabbricato al Porto, del liparoto M.P. e la rimozione di una baracca e di un deposito a cielo aperto, in località Gelso di un villeggiante straniero L.F.R.. A Lipari rimosse vetrine, tende e condizionatore sul Corso Vittorio Emanuele e a Marina Corta.

A Vulcano, dopo il pronunciamento favorevole del Tar di Catania nei confronti dell’Ente, a cui aveva proposto ricorso il villeggiante T. Q., dopo la bocciatura del condono, è stata demolita una costruzione in blocchi di 50 metri quadri in località Piano. Prossimamente sarà abbattuto un altro fabbricato a Lipari, poi toccherà ad un’antenna a Panarea. Una decina di demolizioni di strutture abusive, più un’altra decina di ordinanze a demolire, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi. Sono i numeri più recenti dell’operazione antiabusivismo nelle isole che fanno riferimento al Comune di Lipari (ovvero tutte ad eccezione di Salina) che vanno a sommarsi ad un centinaio di interventi analoghi posti in essere nell’arco dell’ultimo biennio, Numeri che, se da un lato evidenziano l’efficacia della macchina comunale, nello specifico dell’Ufficio illeciti, diretto dal capo area Beninati, dall’altro mettono in mostra una certa tendenza all’abusivismo e non solo da parte di eoliani. Ricordiamo, comunque, che si tratta di strutture di vario genere e non esclusivamente di abitazioni, come ad esempio capannoni.

Uno di 100 metri quadri è stato demolito nella maggiore isola delle Eolie. I lavori sono stati eseguiti dal proprietario sotto la sorveglianza del geometra Beninati, un altro capannone di 60 metri quadri a Quattropani, di proprietà di un isolano. Ma l’abusivismo, nelle isole iscritte dall’Unesco al patrimonio dell’umanità, per lo più perpetrato in aree sottoposte a vincolo sismico e paesaggistico, sempre in assenza dei necessari permessi, non si ferma alle sole costruzioni , ma riguarda anche a tettoie, antenne e chiusure di patii e cortili. Lo scorso 16 agosto, tra Vulcano e Lipari, i carabinieri deferirono in stato di libertà alla procura di Barcellona 13 persone, per avere realizzato in località Vulcanello e Piano dell’Arpa, in contrada Sotto Lentia, interventi edilizi in zone sottoposta a vincolo paesaggistico. Tutte le opere ed i manufatti furono posti sotto sequestro, in attesa di essere demoliti.

Isole Eolie